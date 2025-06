Sony verkocht 41,7 miljoen PS5-consoles, omzet uit games en hardware steeg

Sony verkocht in het afgelopen kwartaal 3,3 miljoen PlayStation 5-consoles, wat betekent dat er ondertussen in totaal 41,7 miljoen eenheden verkocht zijn. Het aantal verkochte PlayStation 5-consoles steeg met bijna 38 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit de recentste kwartaalcijfers van Sony. De totale omzet uit gaminghardware steeg met bijna 42 procent in het eerste kwartaal van boekjaar 2023, terwijl de omzet uit games en software met ruim 27 procent steeg vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook de omzet uit PS Plus-abonnees steeg aanzienlijk, maar om onbekende redenen vermeldt Sony niet hoeveel abonnees de dienst precies heeft. Gedurende boekjaar 2022 schommelde het aantal klanten met een PS Plus-abonnement tussen de 45,4 en 47,4 miljoen. Vermoedelijk is dit aantal iets opgelopen.

In totaal verdiende de gamingdivisie van het Japanse bedrijf omgerekend grofweg 4,9 miljard euro, wat wederom een forste stijging is ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat heeft onder meer met de hogere PlayStation 5-verkopen te maken, alsmede met een hogere omzet uit games van derden. De omzet uit firstpartygames, spellen van ontwikkelaars die onder PlayStation Studios vallen, bleef hetzelfde.

In totaal verdiende Sony bijna 18,8 miljard euro in het afgelopen kwartaal, een stijging van bijna een derde vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Desalniettemin daalde het operationeel inkomen met ruim dertig procent naar omgerekend zo'n 1,6 miljard euro. Dat heeft onder meer te maken met de afdeling Financial Services, waar de omzet ruim drie keer zo hoog was, maar het operationeel inkomen om onbekende redenen met ruim 60 procent daalde.