VS willen investeringen in Chinese techindustrie verder aan banden leggen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag een decreet uitgevaardigd, dat Amerikaanse investeringen in de Chinese techindustrie moet beperken. Het gaat voornamelijk om investeringen in chips, kunstmatige intelligentie en quantumcomputers.

De investeringen in de genoemde sectoren kunnen niet alleen worden beperkt, maar ook verboden door het ministerie van Financiën. De langverwachte maatregel is bedoeld om te voorkomen dat Amerikaanse geldstromen en expertise China helpen bij het ontwikkelen van technologieën die de modernisering van het Chinese leger kunnen ondersteunen, schrijft Reuters.

"Amerikaans geld heeft te lang bijgedragen aan de opkomst van het Chinese leger", zegt Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat. "Vandaag nemen de Verenigde Staten een strategische eerste stap om ervoor te zorgen dat Amerikaanse investeringen niet worden gebruikt om Chinese militaire vooruitgang te financieren."

Amerikaanse functionarissen benadrukken dat de beperkingen bedoeld zijn om 'de acuutste' nationale veiligheidsrisico's aan te pakken en niet om de economieën van de twee landen te scheiden.

China zegt donderdag dat het 'erg bezorgd' is over het decreet en dat het nemen van maatregelen niet uitgesloten is. Het bevel beïnvloedt de normale werking en besluitvorming van ondernemingen en ondermijnt de internationale handelsorde, zo luidde een verklaring van het Chinese ministerie van Handel. Ook de Chinese ambassade in Washington zegt 'zeer teleurgesteld te zijn in de Amerikaanse overheid'.

Er is al langer een handelsconflict gaande tussen de Verenigde Staten en China. De VS stelde in oktober vorig jaar vergaande exportrestricties in op chips en chipproductieapparatuur naar China en drong bij bondgenoten erop aan hetzelfde te doen. De VS was daarover in onderhandeling met Nederland en Japan, twee landen die allebei chipproductieapparatuur exporteren. Nederlandse bedrijven moeten per 1 september een vergunning aanvragen om bepaalde productieapparatuur voor halfgeleiders te mogen exporteren, al wordt China niet concreet vermeld in de exportbeperkingen.