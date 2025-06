'Ambtenaren NL en VS praten vrijdag over chipexportrestricties naar China'

Nederlandse ambtenaren reizen binnenkort af naar Washington om te praten over chipexportrestricties naar China. Dat melden bronnen aan Reuters. Ambtenaren van Nederland en de VS zouden op vrijdag bijeenkomen en mogelijk deze maand nog een deal sluiten.

Een overeenkomst kan deze vrijdag nog aangekondigd worden als de twee landen het eens kunnen worden over de details, vertelt een van de bronnen aan persbureau Reuters. De bron voegt daaraan toe dat het ook mogelijk is dat een eventuele deal niet direct openbaar wordt aangekondigd.

De gesprekken tussen Nederland en de Verenigde Staten volgen op vergaande exportrestricties die de VS in oktober introduceerde. Het land legt daarmee de export van geavanceerde chips aan banden, evenals die van apparatuur die gebruikt kan worden om dergelijke chips te maken. De VS is in gesprek met Nederland en Japan om soortgelijke restricties in te stellen. Beide landen hebben belangrijke posities in de export van geavanceerde chipproductieapparatuur.

In het geval van Nederland zou het gaan om lithografiemachines van het Veldhovense ASML. Dat bedrijf mag onder het Wassenaar-akkoord al geen euv-machines leveren aan China. De VS willen dat ook de minder geavanceerde duv-machines niet langer aan China geleverd mogen worden. Onlangs was de Nederlandse premier Rutte in de Verenigde Staten om te praten over exportrestricties naar China, hoewel daarbij voor zover bekend nog geen concrete overeenkomst werd gesloten.

Volgens bronnen van Reuters zijn er bij Nederland nog zorgen dat zelfs kleine exportrestricties het wereldwijde tekort aan chips opnieuw kan doen oplaaien. Nederlandse ambtenaren staan er volgens de bronnen ook op dat restricties worden afgestemd op belangen voor nationale veiligheid en niet de indruk wekken dat de VS zijn eigen chipsector probeert te bevoordelen.