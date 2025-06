ASML: vraag naar machines blijft ondanks inflatie en China-beperkingen sterk

ASML zegt dat er onder klanten nog steeds veel vraag is naar zijn chipmachines, ondanks de onzekerheid binnen de chipmarkt. Sommige klanten zeggen wel een voorkeur te hebben dat leveringen worden uitgesteld, maar andere klanten geven weer aan machines sneller te willen.

Sommige klanten hebben de productiecapaciteit van hun ASML-machines verlaagd, andere klanten hebben weer aangegeven in de toekomst minder te gaan uitgeven aan die ASML-machines, zegt Chief Financial Officer Roger Dassen. "Voor het eerst in lange tijd zien we ook dat sommige klanten zelfs aangeven machines later te willen ontvangen."

Ondanks deze minpunten, die voor een groot deel worden veroorzaakt door de huidige hoge inflatie en dalend consumentenvertrouwen, blijft de vraag naar ASML-machines sterk en groter dan het aanbod. "Het leeuwendeel van onze klanten blijft ons pushen als het gaat om het krijgen van de chipmachines, en dan het liefst zo snel mogelijk." Als een klant dan uitstel aangeeft, staan andere bedrijven volgens Dassen te springen om hun bestelling weer naar voren te laten halen. De orderontvangst van 8,9 miljard euro in het afgelopen kwartaal blijft dan ook een recordgetal, zegt Dassen. Nu heeft ASML in totaal ruim 38 miljard euro aan bestellingen openstaan.

Bij de besprekingen van de kwartaalcijfers gaat Dassen ook in op de Chinese handelsbeperkingen die door de Verenigde Staten zijn opgelegd. Als onderdeel van deze beperkingen mogen bedrijven niet zonder vergunning van de VS chips en chipmachines leveren aan Chinese bedrijven, als hier Amerikaanse technologie in zit.

De gevolgen van deze handelsbeperkingen voor ASML zijn volgens Dassen beperkt, met de kanttekening dat het bedrijf de documenten nog volledig moet evalueren. Dassen zegt dat er weinig Amerikaanse technologie in de ASML-chipmachines zit en dat non-euv-lithografiemachines zoals voorheen aan Chinese bedrijven verkocht kunnen worden. ASML geeft wel toe dat het besluit van president Biden gevolgen kan hebben als Chinese bedrijven daardoor geen andere machines kunnen aanschaffen die wel Amerikaanse technologie bevatten, waardoor ze bepaalde producten niet meer kunnen maken. Dan zouden die bedrijven potentieel geen of minder ASML-machines nodig hebben.

ASML had in het afgelopen kwartaal een netto-omzet van 5,8 miljard euro en een nettowinst van 1,7 miljard euro. In het kwartaal verkocht het Veldhovense bedrijf tachtig nieuwe lithografiemachines en zes gebruikte.