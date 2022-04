Overheid wil honderden miljoenen euro's bijdragen aan projecten van ASML en NXP

De Nederlandse overheid heeft de Europese Commissie gevraagd om 230 miljoen euro subsidie te geven aan projecten van NXP, ASML en Nearfield Instruments, ThermoFischer en SMART Photonics in het kader van Important Project of Common European Interest.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft zes Nederlandse projecten aangemeld voor het Ipcei ME2-traject van de Europese Commissie. Dat traject is bedoeld om de Europese techindustrie te helpen om een concurrentievoordeel te behouden en de productieketen te versterken. Nederland hoopt 230 miljoen euro te krijgen voor twee projecten van NXP voor de ontwikkeling van radar- en 6G-technologie, voor nieuwe machines voor geavanceerde halfgeleiderproductie van ASML en Nearfield Instruments, voor 'ontwikkelingen voor innovaties' in het testen van halfgeleiders van ThermoFischer en voor geïntegreerede fotonica-oplossingen van SMART Photonics. Dat schrijft de Rijksoverheid.

De projecten die het ministerie van EKZ aandraagt, moeten door de Europese Commissie worden beoordeeld en goedgekeurd. Als de Europese Commissie akkoord is, mag Nederland de projecten financieel ondersteunen via het Ipcei-traject. Naast de 230 miljoen voor micro-elektronicaprojecten, vraagt de overheid 70 miljoen subsidie voor projecten gericht op cloudinfrastructuur en -diensten. Welke projecten dat zijn, maakt de overheid later bekend.

De overheid heeft de zoektocht naar projecten om te financieren via het Ipcei ME2-traject een jaar geleden uitgezet. Projecten die van Europees belang zijn en die binnen Nederland worden uitgevoerd, met aantoonbare 'spillovereffecten' voor andere EU-landen, komen in aanmerking. Ze moeten de toekomstbestendigheid van de 'halfgeleiderwaardeketen' in Europa toekomstbestendig maken en de projecten moeten zonder publieke financiering niet mogelijk zijn. De nadruk ligt daarbij op innovatieve projecten.

Het Ipcei-ME-traject werd in 2018 opgezet. In eerste instantie deden Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië mee. In 2021 diende ook Oostenrijk projecten aan. Inmiddels doen 32 bedrijven en instellingen mee aan het traject. Nederland doet mee aan de tweede fase van het traject, Ipcei-ME2. Het geld komt uiteindelijk uit de zak van de rijksoverheid. Het kabinet had de 230 miljoen hiervoor eerder al gereserveerd.