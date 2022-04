Overheid gaat niet in beroep tegen AVG-boete voor Belastingdienst

De Nederlandse overheid gaat niet in beroep tegen de AVG-boete voor de Belastingdienst. Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit 'respecteert het besluit' en zegt de boete te gebruiken als motivatie om het privacybeleid van de fiscus te verbeteren.

Staatssecretaris Marnix van Rij voor Fiscaliteit en Financiën schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij stuurt daarmee ook officieel het boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de Kamer. Het gaat om de boete van 3,7 miljoen euro die de privacytoezichthouder op woensdag oplegde aan de Belastingdienst vanwege overtreding van de AVG in het toeslagenschandaal. Van Rij erkent in de brief de aantijgingen en overtredingen. "Het oordeel van de AP is hard en onmiskenbaar", zegt hij. "De opgelegde boetes ervaar ik als een pijnlijke, maar begrijpelijke gevolgtrekking gezien de ernst van de bevindingen. Het laat nogmaals zien dat fundamentele verbeteringen bij de Belastingdienst noodzakelijk zijn."

Hoewel de overheid formeel nog in beroep kan gaan tegen de boete, besluit Van Rij dat niet te doen. "Ik zal mij niet verzetten tegen de boetes en deze voldoen", zegt hij. Tijdens het onderzoek door de AP had de Belastingdienst op verschillende punten aangegeven het oneens te zijn met de bevindingen van de toezichthouder, maar Van Rij besluit daar geen formeel beroep tegen aan te tekenen.

De staatssecretaris noemt de boete 'een bevestiging van de noodzaak om de gegevensverwerking in het signalenproces voor het toezicht anders in te richten'. De meeste overtredingen die de Belastingdienst tijdens de toeslagenaffaire beging, zijn al een tijdlang stopgezet. Zo bestaat het FSV-systeem, de inmiddels beruchte zwarte lijst, sinds februari 2020 niet meer.

Toch wil Van Rij alsnog enkele veranderingen doorvoeren bij de fiscus op basis van de boete, schrijft hij. Een van de overtredingen was dat de functionaris gegevensbescherming bij de Belastingdienst niet tijdig genoeg werd betrokken bij het verzamelen van data. Van Rij wil de FG 'op basis van de reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens' beter betrekken bij het opstellen van een nieuwe gegevensbeschermingseffectbeoordeling.