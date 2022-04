Bosch koopt automotivestart-up Five voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto's

Bosch heeft de automotivestart-up Five AI overgenomen. Met de overname wil het bedrijf een grotere speler worden op de markt voor zelfrijdende auto's. Five AI wordt onderdeel van de cross-domain computing solutions-divisie van Bosch.

Dat schrijft Bosch in een persbericht. Hoeveel Bosch voor de start-up heeft betaald, is niet bekendgemaakt. Five AI ontwikkelt een platform voor autonoom rijden en veiligheid tot level 4-autonomie. Het is onder meer gespecialiseerd in software waarmee zelfrijdende auto's beter functioneren in files, met Traffic Jam Chauffeur. Alle 140 medewerkers van Five komen in dienst van Bosch.

Five AI werd in 2016 opgericht in het Verenigd Koninkrijk en het bedrijf heeft al verschillende publieke tests met autonoom rijdende auto's mogen doen, onder meer in Londen. Tegenwoordig richt het bedrijf zich voornamelijk op de ontwikkeling van een cloudplatform voor zelfrijdende auto's en een testplatform voor software dat in zelfrijdende auto's wordt gebruikt.

Het is de tweede overname in de automotive-industrie van Bosch in korte tijd. Begin maart nam het bedrijf softwareontwikkelaar Atlatec over, een bedrijf dat hogeresolutiekaarten ontwikkelt voor autonoom rijden. Dat bedrijf kwam tot stand als spin-off van het Karlsruhe Institute of Technology.

Bosch is al veel langer actief in de zelfrijdendeautomarkt. In 2015 testte Bosch samen met TomTom al kaarten voor zelfrijdende auto's en in 2016 toonden ze een auto die zelfstandig op het circuit kon rijden. In 2018 kondigde Bosch aan dat het samen met Daimler aan autonome taxi's werkte. Daarvan moesten er tegen 2021 zo'n 10.000 autonoom ingezet worden. Dat plan is niet verwezenlijkt, al was er in 2019 wel een pilot in de VS.

Tegenwoordig ontwikkelt Bosch vooral sensoren voor zelfrijdende auto's, zoals een 'betaalbare' lidar, die in 2020 werd aangekondigd, en het is een belangrijke leverancier van apparatuur en software voor autonoom rijden aan autofabrikanten. Behalve met Mercedes en dochterbedrijf Daimler werkt Bosch sinds begin 2022 ook samen met een dochterbedrijf van Volkswagen, Cariad, aan de ontwikkeling van een platform voor autonoom rijden.