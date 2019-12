Mercedes-Benz en Bosch beginnen in VS met pilot voor autonome taxidienst

Mercedes-Benz en Bosch beginnen in de stad San José met een pilot waarbij een autonoom rijdende S-klasse-auto van de Duitse fabrikant tussen twee punten gaat rijden. De bedrijven hopen dat dit project meer inzichten geeft voor de ontwikkeling van zelfrijdende rijsystemen.

De auto's gaan pendelen tussen het westen van de stad en het centrum, waarbij een veiligheidschauffeur altijd aanwezig zal zijn. Bosch meldt dat de dienst voorlopig alleen beschikbaar is voor een selecte groep gebruikers, die hiervoor gebruik moeten maken van een door Daimler ontwikkelde app. De ervaringen die Bosch en Mercedes hiermee opdoen moet volgens de bedrijven leiden tot meer kennis over en inzicht in de verdere ontwikkelaar van autonome rijsystemen die gebruikmaken van een level 4- of level 5-autonomie.

Volgens de website Automotive News Europe gaat het om zo'n dertig exemplaren van de zelfrijdende Mercedes Benz S-klasse-auto's, die uitgerust zouden zijn met onder meer een lidar met een groot bereik. Aan de hand van de afbeeldingen lijken de auto's op het dak te zijn voorzien van in ieder geval twee lidars. Die worden bijgestaan door radar, videocamera's en ultrasoonsensoren. Bosch levert bij deze samenwerking in ieder geval de sensoren, de beheer-, stuur- en remsystemen en de gehele automotive-subsystemen.

In het Duitse Stuttgart hebben de twee bedrijven al level 4-auto's getest; de pilot in San José is de eerste keer dat er ook mensen in de auto's meerijden die geen medewerkers zijn. Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, gaf eerder dit jaar aan dat het tegen 2021 zo'n tienduizend autonoom rijdende auto's gereed wil hebben voor taxidoeleinden.