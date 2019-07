Daimler en Bosch mogen parkeerservice inzetten met app en zonder chauffeur

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, en Bosch hebben toestemming gekregen om hun twee jaar geleden geïntroduceerde, geautomatiseerde parkeerservice in gebruik te nemen. Voorlopig weliswaar alleen in de parkeergarage van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.

Daimler en Bosch melden dat ze toestemming hebben gekregen van de relevantie autoriteiten in Baden-Württemberg om het systeem in de parkeergarage in te zetten. Dit geautomatiseerde valetparkeren werkt via een speciale smartphone-app en er komt geen chauffeur aan te pas. Volgens de bedrijven gaat het om 's werelds eerste autonome 'level 4-parkeerfunctie' die officieel is goedgekeurd voor dagelijks gebruik. Deze level 4-aanduiding is gebaseerd op een definitie van de Society of Automotive Engineers.

Bezoekers kunnen hun auto op een specifieke plek in de parkeergarage achterlaten, waarna het systeem de auto herkent, de motor start, de auto zelfstandig parkeert en ook weer terugbrengt bij vertrek. Naast de app bestaat de technologie uit autonome autosystemen van Daimler en infrastructuur van Bosch. Sensoren van Bosch zijn verspreid door de parkeergarage en leveren de benodigde informatie om de auto door de garage te gidsen. Deze commando's worden in de auto vertaald naar manoeuvres om uiteindelijk bij een vrije parkeerplek aan te komen. Volgens Bosch stopt de auto meteen bij obstakels en kunnen auto's ook omgaan met hellingen om op meerdere verdiepingen te komen.

Volgens de twee bedrijven maakt dit geautomatiseerde valetparkeersysteem het mogelijk om tot twintig procent meer voertuigen in dezelfde ruimte te parkeren. Er hoeven immers geen portieren meer te worden geopend voor in- en uitstappen, waardoor veel plaats wordt bespaard. Bestaande garages kunnen met de infrastructuur worden uitgerust, al zullen de auto's van bezoekers nu nog een obstakel vormen, aangezien die nog niet met de benodigde technologie zijn uitgerust.