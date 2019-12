Minecraft krijgt crossplay-ondersteuning op PlayStation 4

Bezitters van Minecraft op de PlayStation 4 krijgen dinsdag de nieuwste versie van het spel, genaamd de Bedrock-editie. Dat betekent dat PS4-spelers nu de mogelijkheid tot crossplay krijgen.

Kelsey Howard van ontwikkelaar en Xbox Game Studios-onderdeel Mojang licht toe dat deze Bedrock-versie ten opzichte van de huidige PS4-versie van Minecraft een 'uniforme ervaring' van spel biedt, die op alle consoles gelijk is. Dat betekent dat Minecraft-spelers met hun PlayStation 4 nu ook kunnen spelen met spelers die het spel hebben op de Xbox One, Nintendo Switch, Windows en mobiele apparaten. Ook krijgen PS4-spelers nu toegang tot de marktplaats van Minecraft.

Een woordvoerder van Microsoft heeft aan Eurogamer laten weten dat PS4-spelers wel een gratis Microsoft- of Xbox-account nodig hebben om de Bedrock-versie van Minecraft op de PlayStation 4 te kunnen spelen. Een maandelijks betaald abonnement zoals Xbox Live Gold is niet nodig. De woordvoerder zegt dat het al een tijd met Sony in gesprek was om deze versie ook voor de PlayStation 4 uit te brengen.

De download die de PlayStation 4-versie van Minecraft updatet naar de Bedrock-versie, is geheel gratis en zal vanaf dinsdag automatisch worden geïnstalleerd zodra spelers het spel opstarten. De Bedrock-versie wordt overigens een aparte client, zodat spelers ook nog de oude PlayStation 4-versie kunnen opstarten.

Ruim twee jaar geleden kwam de crossplay-update al uit voor Windows 10, iOS, de Xbox One, de Nintendo Switch en Minecraft VR. De PlayStation 4 ontbrak in dat rijtje, omdat Sony lange tijd vasthield aan het blokkeren van crossplay tussen verschillende platforms.