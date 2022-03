EU en VS bereiken akkoord over verzenden data van burgers naar VS

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt over een nieuw framework voor het doorsturen van gegevens van Europese burgers naar de VS. Het EU-Hof haalde in 2020 een streep door het oorspronkelijke Privacy Shield-framework.

De Europese Unie en de Verenigde Staten melden tot een voorlopig akkoord te zijn gekomen voor regels omtrent transatlantische datastromen. "Het framework maakt voorspelbare en betrouwbare datastromen tussen de EU en de VS mogelijk, waarbij privacy en burgerrechten gewaarborgd zijn", meldt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

De Amerikaanse president Joe Biden meldt dat de regels 'opnieuw transatlantische datastromen autoriseren, die 7,1 miljard dollar aan economische verhoudingen faciliteren'. De partijen hebben in de afgelopen maanden aan het akkoord gewerkt. Details over het nieuwe framework maken ze nog niet bekend.

Halverwege 2020 vonniste het Europese Hof van Justitie dat het toenmalige Privacy Shield-framework van regels over data-uitwisseling in strijd was met de privacyverordening AVG. Het EU-hof oordeelde dat de overdracht van persoonlijke data naar een derde land gepaard moet gaan met adequate databescherming, vergelijkbaar met de waarborgen uit die AVG.

De Amerikaanse wetgeving zou die bescherming van persoonsgegevens onvoldoende bieden, waarbij expliciet verwezen werd naar Amerikaanse surveillanceprogramma's. Een door de Europese Commissie ingestelde ombudsman achtte het hof onvoldoende. Sindsdien moeten bedrijven zich beroepen op 'standaard contractuele clausules' bij de overdracht van data van Europese gegevens naar de VS.