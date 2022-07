Ombudsman is ontevreden over klachtenafhandeling van AP

De Nederlandse Nationale Ombudsman is nog steeds bezorgd over de klachtenafhandeling bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Burgers moeten volgens de Ombudsman nog steeds te lang wachten tot de toezichthouder naar klachten kijkt. Wel zou de AP al goede stappen zetten.

De Nationale Ombudsman schrijft dat in een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Ombudsman vindt het 'zeer zorgelijk' dat burgers nog lang moeten wachten tot een klacht bij de AP in behandeling wordt genomen. Die wachttijd zou inmiddels zijn opgelopen tot maanden. De AP investeert veel tijd en geld in het werven van nieuwe klachtenbehandelaars en het verbeteren van de processen daaromheen, maar 'de voornemens staan nog in schril contrast met de praktijk', vindt de Ombudsman. Er zitten verder geen sancties aan een uitspraak van het instituut. De Ombudsman wil na de zomer in gesprek met de AP om over de kwestie te praten.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft al jaren last van grote achterstanden bij het aantal klachten en meldingen van burgers. Eind 2021 lagen er nog meer dan 10.000 klachten op de plank. De Ombudsman heeft echter ook problemen met de klachtenafhandelingsprocedure. Eind vorig jaar schreef het instituut het rapport Voor een dichte deur. Daarin noemt de Ombudsman verschillende problemen. Zo zou het voor burgers niet duidelijk zijn waar ze terechtkunnen als ze het niet eens zijn met een beslissing van de toezichthouder over een klacht. Het was bijvoorbeeld lang niet helder hoe of waar ze bezwaar kunnen aantekenen. "De klachtbehandeling bij de AP lijkt met name gericht te zijn op het afhouden van en zo snel mogelijk afdoen van klachten", schreef de Ombudsman toen.

De toezichthouder heeft naar aanleiding van het rapport verschillende veranderingen doorgevoerd. AP-voorzitter Aleid Wolfsen zei eerder dit jaar al in een interview met Tweakers dat de toezichthouder inmiddels te laat ingediende klachten wel in behandeling neemt. Ook staat op klachtenafhandelingen beter beschreven hoe burgers bezwaar kunnen maken.

De Nationale Ombudsman erkent en prijst in de nieuwe brief die stappen van de AP. "Ik zie dat de AP hard bezig is om haar interne processen en werkwijzen te verbeteren zodat het burgerperspectief daarin beter wordt geborgd", schrijft de Ombudsman. "Het is goed om te lezen dat de AP onze aanbevelingen opvolgt. Ik zie dat de AP druk bezig is om haar dienstverlening aan de burger te verbeteren."