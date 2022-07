Apple schikt voor 49 miljoen euro na claim omstreden butterflytoetsenbord

Apple is akkoord gegaan met het betalen van ongeveer 49 miljoen euro aan klanten die een MacBook met butterflytoetsenbord hebben aangeschaft. Getroffenen uit enkele Amerikaanse staten kunnen naar schatting een schadevergoeding van maximaal 386 euro verwachten.

De class-actionrechtszaak werd tegen Apple aangespannen vanwege het omstreden butterflytoetsenbord, een toetstechniek die volgens de aanklagers te kwetsbaar was en daardoor snel stuk zou kunnen gaan. Apple zou dit hebben geweten en doelbewust achtergehouden hebben.

Daarnaast zou het reparatieprogramma van Apple inadequaat gehandeld hebben, doordat kwetsbare butterflytoetsenborden door dezelfde toetsenbordtechniek vervangen zouden worden, wat toekomstige problemen niet verhielp. Apple schikt in de zaak, wat niet wil zeggen dat een rechter het bedrijf ook daadwerkelijk schuldig heeft bevonden. Een schikking is technisch gezien niet gelijk aan het bekennen van schuld.

Klanten in de staten Californië, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York en Washington die tussen 2015 en 2019 een MacBook, MacBook Air of MacBook Pro met een butterflytoetsenbord kochten, kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Het bedrag is afhankelijk van de situatie en de hoeveelheid slachtoffers die in aanmerking komt voor een vergoeding. Naar schatting krijgt iemand die slechts de keycaps of een enkel toetsenbord heeft laten vervangen respectievelijk omgerekend 49 en 122 euro. De maximale geschatte schadevergoeding per individu bedraagt ongeveer 386 euro en is van toepassing voor slachtoffers die meermaals een butterflytoetsenbord hebben moeten laten vervangen.

Het is niet bekend hoeveel slachtoffers in de zeven Amerikaanse staten aanspraak kunnen doen op het schikkingsfonds van 49 miljoen euro. Daarbij gaat er nog ongeveer 14,6 miljoen euro van het totaalbedrag af om de betrokken advocatenkantoren te betalen, zo meldt Reuters.