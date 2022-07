Minister ziet geen grote problemen bij gebrek aan wet voor digitaal vergaderen

Minister Hanke Bruins Slot vindt het niet nodig een nieuwe tijdelijke wet aan te nemen die digitaal vergaderen mogelijk maakt voor Nederlandse overheden. De Vereniging van Griffiers riep daar deze maand toe op, omdat gemeenten in de knel kwamen vanwege de oplopende coronacijfers.

Bruins Slot van Binnenlandse Zaken reageert in een Kamerbrief op vragen van Hind Dekker-Abdulaziz van D66. Zij vroeg de minister naar de situatie rondom de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Die wet maakt het mogelijk voor overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen om digitaal te stemmen in plaats van persoonlijk. Dat zou via een tool als Meet, Teams of Zoom kunnen, of via software zoals Webex. De wet werd aan het begin van de coronacrisis aangenomen toen ambtenaren en bewindspersonen thuis moesten werken. De wet werd elf keer verlengd, maar eindigde op 1 juli van dit jaar. Kort na die beëindiging trok de Vereniging van Griffiers aan de bel omdat het hoge aantal coronabesmettingen zorgde dat veel bewindspersonen alsnog thuis kwamen te zitten. Dat maakte het moeilijk om wetten en besluiten aan te nemen.

Dekker-Abdulaziz vroeg de minister naar de problemen en eventuele oplossingen. Bruins Slot schrijft in haar brief dat de problemen mee lijken te vallen. In tegenstelling tot wat de Vereniging van Griffiers in haar oproep zegt, blijken er weinig concrete problemen te zijn door het gebrek aan een wet. "Uit contacten met de Vereniging van Griffiers en de VNG zijn thans geen grote problemen als gevolg van het vervallen van de Tijdelijke wet gebleken", schrijft de minister. Dat heeft deels te maken met het feit dat er tijdens het zomerreces niet wordt vergaderd, maar ook omdat lokale bestuurders andere oplossingen hebben gevonden voor het probleem.

De minister werkt aan een permanente wet, de Wet digitaal vergaderen decentrale overheden. Die wordt pas in het eerste kwartaal van volgend jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Bruins Slot ziet geen reden dat proces te versnellen. Wel zegt de minister de tijdelijke wet weer van stal te kunnen halen als dat nodig is. "Indien de gezondheidssituatie daarom vraagt, zal een nieuwe Tijdelijke wet in procedure worden gebracht, zodat decentrale volksvertegenwoordigingen op een veilige wijze digitaal kunnen vergaderen."