Hooggerechtshof schort omstreden Texaanse antimoderatiewet voor sociale media op

Het Amerikaanse Hooggerechtshof, de hoogste rechterlijke instantie in het land, heeft een omstreden Texaanse wet opgeschort die mensen in staat stelde socialemediabedrijven aan te klagen als die hun post verwijderen.

Tijdens een stemming in het Hooggerechtshof was een krappe meerderheid van vijf rechters voor het tijdelijke blokkeren van de onlangs van kracht geworden wet; vier rechters stemden tegen. Daarmee is een vorige maand uitgesproken goedkeuring van een beroepsrechtbank tenietgedaan. Dit betekent dat de zogeheten HB 20-wet geblokkeerd zal zijn tijdens de lopende rechtszaak over de grondwettelijkheid van de wet. Die rechtszaak vindt plaats bij een Texaanse rechtbank.

Deze discussie over de grondwettelijkheid begon toen een lagere rechtbank in 2021 de wet blokkeerde. Dat werd in mei dit jaar tenietgedaan toen een beroepsrechtbank een streep haalde door deze blokkade. Netchoice en de Computer and Communications Industry Association besloten op basis daarvan zich te wenden tot het Hooggerechtshof. Het beslechten van de discussie over deze wet kan nog wel enkele jaren duren.

De staat Texas probeerde de wet te verdedigen in een pleidooi bij het Hooggerechtshof. De Texaanse procureur-generaal betoogde dat socialemediaplatforms als common carriers gezien moeten worden en dat ze daarom alle content neutraal moeten behandelen. Volgens de jurist zijn sociale media moderne varianten van bijvoorbeeld telefoonbedrijven en worden ze niet ernstig geraakt door de regels uit de wet. Volgens de Republikeinse meerderheid in Texas is de wet bedoeld om censuur tegen te gaan.

NetChoice en de CCIA betoogden dat HB 20 zelfs basale moderatiebeslissingen onwerkbaar maakt. "Platforms mogen niet door de overheid worden gedwongen om de meest verachtelijke uitlatingen te verspreiden - zoals manifesten van blanke supremacisten, nazikreten, propaganda van de Russische staat, ontkenning van de Holocaust en rekrutering van terroristische organisaties", betoogden deze partijen in de zaak voor het Hooggerechtshof.

Techbedrijven zijn tegen deze wet, omdat ze bang zijn voor een stroom aan rechtszaken. Ook wijzen ze op een wet uit de jaren '90 die bepaalt dat ze juist niet te maken zullen krijgen met dergelijke aansprakelijkheid als ze actief modereren, iets wat alle techbedrijven op hun platforms doen. Het gaat alleen om platforms met meer dan 50 miljoen gebruikers.