TikTok test modus die veel interface-elementen weghaalt bij kijken naar content

Video-app TikTok test een zogeheten clear mode bij een beperkt aantal gebruikers. Deze modus haalt de nodige elementen uit de interface weg, zodat er veel minder afleidende elementen zichtbaar zijn tijdens het kijken naar content op het platform.

Industrieanalist Matt Navarra plaatste op Twitter enkele screenshots waarin de modus zichtbaar is. De modus moet gebruikers minder afleiden, in de vorm van het verwijderen van allerlei storende elementen zoals captions, knoppen, gebruikersnamen en audio-informatie. De gebruikers die onderdeel van de test zijn, kunnen binnen de app de modus activeren door op het scherm van hun smartphone te drukken en daar in het menu de clear mode te activeren.

De feature moet niet alleen de kijkervaring verbeteren, maar ook het delen van screenshots van videoclips gemakkelijker maken. Op het platforms geven gebruikers vaker aan dat ze een nieuwe upload van een video wensen, zonder dat er knoppen of andere storende elementen in beeld zichtbaar zijn. In dat geval is het interessanter om een screenshot en een bijvoorbeeld een uitsnede daarvan te delen, omdat er dan geen ongewenste elementen voor de content zichtbaar zijn.

TikTok heeft tegenover TechCrunch bevestigd dat het een 'afleidingsvrije scrollervaring' aan het testen is. Het gaat om een nieuwe feature die momenteel nog bij een beperkte groep gebruikers beschikbaar is. TikTok wilde verder weinig toelichten. Mede daardoor is het nog onbekend of de video-app van plan is om de modus breder beschikbaar te maken en zo ja, wanneer dat zal gebeuren.