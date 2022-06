Garmin Forerunner 955 Solar-smartwatch ondersteunt laden via zonne-energie

Garmin kondigt de Forerunner 955- en 255-serie aan. Van de Forerunner 955 verschijnt een Solar-versie die een scherm met ondersteuning voor laden via zonne-energie bevat. Beide modelseries ondersteunen multiband-gnss, running-power, HRV- en slaaptracking en zijn geschikt voor multisport-activiteiten.

De Forerunner 955 Solar bevat een aanraakgevoelig 1,3"-kleurenscherm van het alway-on-type, met een resolutie van 260x260px. Het gaat niet om een oledscherm. Dankzij de ondersteuning voor laden via zonne-energie, bedraagt de accuduur 20 dagen in smartwatchmodus en 49 uur in gps-modus zonder muziek. Garmin gaat hierbij uit van drie uur per dag in de zon met een lichtintensiteit van 50klx. Er verschijnt ook een 955-variant zonder zonneladen en die biedt 15 dagen accuduur in smartwatchmodus en 42 uur bij de gps-modus. Het is niet de eerste keer dat Garmin een Solar-variant van zijn smartwatches introduceert. Deze Solar-sporthorloges hebben een Power Glass-lens met transparante laag met fotovoltaïsche cellen. In aanvulling op het touchscreen heeft het sporthorloge vijf knoppen.

Ten opzichte van de Forerunner 945 uit 2019 voegt het nieuwe model ondersteuning voor multiband-gnss toe, een functie die we eerder zagen bij de Epix 2 en Fenix 7 modellen. De Forerunner 955 belooft daarnaast beter inzicht te geven in de algehele staat van de gebruiker met nieuwe morning report, training readiness en HRV-status rapporten. De nieuwe race widget moet bij een vooraf ingevoerd route, op basis van routedetails, weergegevens en fitnessdata bovendien beter inzicht geven in de te verwachten finishtijd.



Gebruikers kunnen tijdens loopsessies in real-time hun energiereserve zien met de staminafunctie die we eerder ook bij de Epix 2 tegenkwamen. Ook kan het horloge suggesties doen over dagelijkse training, gebaseerd op de fitheid en gezondheid van de drager. De 955 is compatibel met de los verkrijgbare Running Dynamics Pod of HRM-Pro voor meer statistieken en ook werkt de wearable met powermeterpedalen en Garmin Coach. Daarnaast is er ondersteuning voor Garmin Pay en voor Spotify, Amazon Music en Deezer, met ruimte om tot tweeduizend nummers op te slaan. De Forerunner 955 beschikt daarnaast net als zijn voorganger of full color landkaarten en biedt de mogelijkheid om met het horloge te navigeren.

De Forerunner 955 kost 550 euro. De Solar-variant is met een adviesprijs 650 euro wat duurder.

De Forerunner 255-serie bestaat uit goedkopere smartwatches die gericht zijn amateur-atleten. Nieuw bij de Forerunner 255 modellen is de ondersteuning voor multisport-activiteiten, waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld een triatlon als één activiteit te loggen. Voorheen was deze functionaliteit aan de duurdere Forerunners voorbehouden.

De Forerunner 255 krijgt net als de 955 de verbeterde trainingsstatus, HRV en race widgets, ondersteuning voor running power, en multiband-gnss ontvangst. Ten opzichte van de Forerunner 955 mist de goedkopere Forerunner 255 onder andere ingebouwde kaarten en navigatiefunctionaliteit, heeft het geen solar functie en is de weergave van de trainings- en herstelstatus beperkter.

Wel krijgen gebruikers in de ochtend een bericht met work-outsuggesties en gepersonaliseerde score over hun slaapkwaliteit en kunnen vrouwen data over hun zwangerschap bijhouden. Deze wearables kunnen eveneens de hartslagvariabiliteit meten. Ook kunnen gebruikers notificaties van sociale media en hun e-mail op de wearables lezen. Ondersteuning voor Garmin Pay is aanwezig en de 255 Music-smartwatches hebben plek voor maximaal vijfhonderd opgeslagen nummers van muziekdiensten.

Er verschijnen vier varianten van de Forerunner 255. De reguliere 255 en 255S verschijnen onder andere in blauw en roze voor 350 euro. De 255 Music en 255S Music komen in zwart en wit op de markt voor een adviesprijs van 400 euro. De S-varianten zijn 42mm-modellen, de overige modellen betreffen 47mm-smartwatches. Verder hebben de Music-varianten wifi-ondersteuning en de mogelijkheid muziek af te spelen.