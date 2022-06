Garmin brengt gps-fietscomputer met transparant zonnepaneel uit voor 750 euro

Garmin introduceert de Edge 1040 Solar. Dat is een fietscomputer met 3,5"-scherm voor navigatie en een transparant zonnepaneel om de accuduur te verlengen. Garmin noemt dat Power Glass en past die techniek al langer toe in sommige van zijn sporthorloges.

Garmin Edge 1040 Solar

De Edge 1040 Solar is de eerste gps-fietscomputer van Garmin die bijgeladen kan worden met zonne-energie. Volgens de fabrikant levert dat een gebruikstijd tot 100 uur op in de accuspaarstand en tot 45 uur bij veeleisend gebruik. In de spaarstand zorgt de Power Glass-techniek voor 42 minuten extra per uur en bij 'veeleisende gebruikssituaties' is dat 20 minuten extra per uur.

Garmin voorziet de Edge 1040 van een 3,5"-touchscreen met een resolutie van 282x470 pixels. Het scherm kan gebruikt worden voor de weergave van kaarten en navigatie. Daarvoor ondersteunt de fietscomputer multi-band GNSS. Ook heeft de fietscomputer een Powerguide met vermogensdoelen en geeft het apparaatje inzicht in het inspanningsniveau van de gebruiker. De fietscomputer is voorzien van 64GB opslag en weegt 130 gram.

De Garmin Edge 1040 Solar kost 750 euro en is volgens de Garmin-website leverbaar binnen '1 à 2 weken'. Er verschijnt ook een variant van de Garmin Edge 1040 zonder transparant zonnepaneel, die kost 600 euro.