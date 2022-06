Garmin brengt Enduro-sporthorloges met transparant zonnepaneel uit

Garmin brengt een nieuwe serie sporthorloges uit die gericht zijn op duursporters. De Enduro-modellen zijn licht en voorzien van een Power Lens, waarmee de horloges met zonne-energie opladen. Verder heeft de Enduro-serie nieuwe trailrunningfuncties.

De Garmin Enduro-horloges hebben een Power Lens die Garmin eerder heeft toegepast op andere modellen, zoals de fēnix 6X Pro Solar en Solar Editions van diverse horloges. Dat is een transparant zonnepaneel dat is verwerkt in het glas van het horloge. Zodoende kan het horloge tijdens gebruik worden opgeladen met zonne-energie. Garmin claimt dat dit bij de Enduro-horloges de accuduur kan rekken tot 65 dagen in de smartwatchmodus. Dat cijfer baseert de fabrikant op gebruikers die het horloge de hele dag dragen en per dag drie uur buiten zijn in omstandigheden met 50.000 lux. Dat komt overeen met een zonnige dag.

Op een acculading gaan de Enduro-horloges tot tachtig uur mee in een gps-modus. Daarbij is navigatie continu actief. Volgens Garmin hebben de Enduro-horloges daarmee de langste accuduur van het hele eigen assortiment.

Ook hebben de horloges aangepaste software voor duursporters, waaronder een functie om de VO2 max te berekenen bij trailrunactiviteiten. De ClimbPro Trail-functie geeft realtime informatie over beklimmingen en afdelingen waar sporters zich bevinden. Daarbij zijn details zoals helling, afstand en hoogtewinst.

De horloges hebben afmetingen van 51x51x14,9mm en zijn voorzien van een transreflectief 1,4"-lcd met een resolutie van 280x280 pixels. Garmin verkoopt de Enduro-modellen voor prijzen vanaf 800 euro. Voor dat bedrag krijgen kopers een rvs-versie die 72 gram weegt. Een Carbon Grey DLC Titanium-uitvoering kost 900 euro en weegt 58 gram.