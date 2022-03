Renders tonen nieuwe Garmin-smartwatches, waaronder Epix Gen2 en fēnix 7-serie

Duitse techwebsite WinFuture heeft renders en details gedeeld van Garmins komende smartwatches. Het bedrijf zou onder andere een Epix Gen2-smartwatch en nieuwe fēnix-modellen uitbrengen. Het is niet bekend wanneer de horloges uitkomen.

Volgens WinFuture komt Garmin onder andere met een vernieuwde versie van zijn Epix-horloge, die zeven jaar geleden uitkwam. Het zou een 'gemoderniseerde' versie zijn, met een groter scherm dan de originele Epix. De Duitse techwebsite spreekt daarbij over een behuizing die is gemaakt van roestvast staal en versterkt plastic. De Epix Gen2 wordt waterbestendig tot een diepte van 100 meter. Het horloge krijgt verder GPS-ondersteuning en verschillende gezondheidsfuncties, waaronder een bloedzuurstofmeter.

De Garmin Epix Gen2. Afbeeldingen via Winfuture

Garmin komt volgens de informatie van WinFuture ook met drie nieuwe modellen in de fēnix-serie. WinFuture noemt een Garmin fēnix 7, fēnix 7S en fēnix 7X. Deze smartwatches krijgen eveneens een vernieuwd ontwerp met een behuizing van roestvast staal en plastic. Er zijn verder nog weinig specificaties bekend over deze smartwatchmodellen. Uitgaande van vorige generaties, wordt de fēnix 7S het kleinste model, krijgt de fēnix 7 een meer gemiddeld formaat en wordt de fēnix 7X de variant met de grootste behuizing.

De Garmin fēnix 7 en fēnix 7S. Afbeeldingen via WinFuture

Verder komt Garmin met een Instinct 2 en een Garmin Instinct 2S. Die twee smartwatches zouden wat compacter zijn, GPS-ondersteuning bieden en over een e-inkscherm beschikken. De smartwatches moeten verder trackingfuncties bieden, zoals hartslagmeting en slaaptracking.

Een nieuwe Garmin Venu 2 Plus moet daarbij een oledscherm krijgen en over een extra knop beschikken ten opzichte van het huidige model. Het is nog niet bekend waarvoor deze extra knop dient. Het bedrijf komt volgens WinFuture ook met Vivomove 3-, Vivomove Sport- en Approach S12-kleurvarianten. Er zijn nog geen releasedata en adviesprijzen bekend voor Garmins komende smartwatches. In januari wordt wel de CES gehouden; mogelijk kondigt Garmin zijn nieuwe horloges tijdens dat evenement aan.

De Garmin Instinct 2 en Venu 2 Plus. Afbeeldingen via WinFuture