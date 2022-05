Garmin Venu 2

Garmins horloges vinden gretig aftrek onder sporters die hun activiteiten, trainingsvoortgang en herstel graag nauwkeurig bijhouden. Garmin wil naast die fervente sporters ook een breder lifestyle-publiek aanspreken, met horloges waarbij meer aandacht naar het design uitgaat en die meer op gezondheid in het algemeen gericht zijn dan op diepgaande analyse van de sportprestaties.

De nieuwe Venu 2 is daarvan het recentste voorbeeld. Dit horloge is stijlvol vormgegeven en voorzien van een oledaanraakscherm. Het horloge heeft gps ingebouwd, biedt ondersteuning voor tal van work-outs en houdt de hele dag allerhande gezondheidsstatistieken bij. De Venu 2 is verkrijgbaar in twee maten. Het standaardmodel dat wij hebben getest, meet 45mm in doorsnee; de kleinere Venu 2S is 40mm groot en bedoeld voor de kleinere (vrouwen)pols. Beide horloges hebben een adviesprijs van 399 euro.

De Venu 2 is, zoals de naam doet vermoeden, de opvolger van de eerste Venu die vorig jaar door Garmin op de markt werd gebracht. De Venu-horloges maken deel uit van de Vivo-series, waaronder ook de Vivoactive-horloges vallen. Met al deze modellen richt Garmin zich op een breed publiek van mensen die graag hun sport en gezondheidsprestaties bijhouden, maar op sportgebied niet per se het naadje van de kous willen weten en die bij de keuze voor een horloge ook het uiterlijk zwaar laten meewegen. Want eerlijk is eerlijk, bij de onder sporters populaire Forerunner-modellen hanteert Garmin een functie-boven-vormuitgangspunt. Daarbij wordt trefzekere knopbediening verkozen boven touchscreens, gaan goede afleesbaarheid in zonlicht en lange accuwerktijd boven een hoog contrast en fraaie kleurweergave, en heeft een stevige behuizing de voorkeur boven een rank ontwerp.

Bij de Vivoserie is het uitgangspunt anders. De Vivoactive- en Venu-horloges hebben weliswaar twee knoppen, maar de bediening van de horloges gebeurt grotendeels via het touchscreen, waardoor de leercurve voor de bediening minder steil is, maar het horloge tegelijk lastiger te bedienen is met natte of bezwete vingers. De Venu en de nieuwe Venu 2 zijn bovendien voorzien van een oledscherm. Dat is in fel zonlicht wat minder goed afleesbaar en verbruikt meer energie dan de transflectieve memory-in-pixelschermen die Garmin bij veel van zijn andere horloges toepast, maar het levert wél een fraaier plaatje op en stelt Garmin in staat om mooiere animaties op het scherm te tonen.