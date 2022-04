Garmin toont Venu 2 Plus met microfoon en speaker en instapmodel vívomove Sport

Garmin heeft met de vívomove Sport en de Venu 2 Plus twee nieuwe smartwatches aangekondigd. De vívomove Sport is een relatief goedkope 'hybride' smartwatch, met een analoog uurwerk en een klein scherm. De Venu 2 Plus heeft weer een speaker en een microfoon.

De vívomove Sport is een analoog horloge met een uur- en minuutwijzer en heeft een klein oledscherm onderin de wijzerplaat die notificaties en andere berichten door kan geven. Dit scherm is 8,6mm bij 18,5mm groot, ofwel 0,8", en heeft een resolutie van 72x154 pixels. Normaliter staat dit scherm uit en laat het uurwerk de tijd zien, maar bij gebruik van het scherm komen de wijzers horizontaal te staan zodat deze het scherm niet bedekken.

Op het oledscherm kunnen gebruikers de tijd zien, of notificaties binnenkrijgen van een verbonden smartphone. De smartwatch ondersteunt Android en iOS. De smartwatch ondersteunt ook meerdere gezondheids- en sportfuncties, zoals een energiemonitor, stresstracking, een slaapmonitor en een hartslagmeter. Daarnaast ondersteunt de smartwatch gps.

De smartwatch gaat maximaal vijf dagen mee op een acculading; na die vijf dagen werkt de vívomove Sport een extra dag als regulier horloge. Inclusief siliconen band weegt het horloge 33,8 gram. De smartwatch komt beschikbaar in zwart, roze, bruin en mintgroen en kost 180 euro.

Venu 2 Plus

De Venu 2 Plus is vergelijkbaar met Garmins Venu 2 en 2S, alleen heeft de Plus een ingebouwde speaker en microfoon om telefoongesprekken te kunnen voeren. Ook kunnen gebruikers hiermee de spraakassistent van een gekoppelde telefoon oproepen. Verder heeft de smartwatch een 1,3"-amoledscherm met een resolutie van 416x416 pixels. De Venu 2 Plus heeft afmetingen van 43,6x43,6x12,6mm.

Deze smartwatch heeft een accuduur van maximaal negen dagen, of tien dagen in bespaarmodus. Wordt gps gebruikt, dan kan het horloge maximaal 24 uur mee. Muziek en gps betekent een accuduur van maximaal 8 uur. Ook de Venu 2 Plus ondersteunt meerdere functies, zoals een ademhalingsritmesensor, een bloedzuurstofsensor en een slaapmeter. Dit model is beschikbaar in wit, grijs en zwart en kost 449 euro.