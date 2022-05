Garmin introduceert tweede generatie Venu-smartwatches

Garmin introduceert de tweede generatie Venu-smartwatches: Venu 2 en Venu 2S. Deze smartwatches zijn te verkrijgen in twee formaten en beloven verbeterde prestaties. Garmin levert 25 vooraf geladen sport-apps mee bij de sporthorloges.

De smartwatches komen in twee uitvoeringen waarbij Venu 2 een diameter heeft van 45mm en de Venu 2S een diameter heeft van 40mm. Beide smartwatches beschikken over roestvrijstalen behuizing en een amoled-scherm met een optionele always-on-modus. Het glas is gemaakt van Corning Gorilla Glass 3. De smartwatches zijn volgens Garmin waterdicht tot een diepte van vijftig meter.

De Venu 2-smartwatches bevatten meer dan 25 vooraf geïnstalleerde apps waarmee evenveel sportactiviteiten registreert kunnen worden waaronder indoorklimmen, boulderen en high intensity interval trainingen. Beide smartwatches kunnen als eerste nieuwe smartwatches binnen Garmin’s line-up gebruik maken van Garmin’s Connect IQ 4.0, het nieuwste ontwikkelplatform van Garmin.

Venu 2 en 2S-smartwatches bevatten een ingebouwde GPS, een hartslagmeter, een sleeptracker en een pulsoximetrie-meter die het zuurstofpercentage in het bloed meet. Garmin voorziet verschillende apps en logsystemen die gebruik maken van deze sensors. De smartwatches ondersteunen slimme notificaties, Garmin Pay voor contactloze betalingen en meerdere muziekstreamingdiensten zoals Spotify, Amazon Music en Deezer. Gebruikers kunnen apps en widgets downloaden uit de Connect IQ Store.

De batterij van de Venu 2 kan elf dagen mee in smartwatch-modus volgens Garmin. In smartwatch-modus staat de helderheid van het scherm op laag, is wifi, muziek en onder andere de pulsoximetrie-meter uitgeschakeld. De batterij van de Venu 2S kan tien dagen mee in diezelfde modus. Als GPS actief is en er wordt muziek geluisterd, dan houdt de Venu 2 het acht uur lang uit. Venu 2S kan zeven uur mee op GPS in combinatie met muziek. Via een snellaadmodus kunnen de horloges in tien minuten opgeladen om daarna één dag in smartwatch-modus actief te blijven.

Het Venu 2-model heeft een afmeting van 45.4 x 45.4 x 12.2 mm waarbij het scherm 1,3” meet en 416 x 416 pixels herbergt. Het Venu 2S-model meet 40.4 x 40.4 x 12.1 mm en heeft een scherm van 1,1” met een resolutie van 360 x 360 pixels. Beide modellen komen met quick release siliconen polsbanden. Beide modellen kosten 399 euro.