Epic Games Store neemt vijf nieuwe pc-apps op in aanbod

De Epic Games Store biedt vijf nieuwe pc-apps aan op zijn digitale platform. Onder andere indiegame platform Itch.io en open source browser Brave kunnen gedownload worden via de online winkel. In de nabije toekomst wordt ook Discord opgenomen in het aanbod.

Nadat gebruikers in december Spotify al konden downloaden via de Epic Games Store, kunnen ze nu ook het indiegame platform Itch.io, de open-source browser Brave, muziekdienst iHeartRadio (enkel in de Verenigde Staten), 3d-modelleersoftware KenShape en open source tekenprogramma Krita downloaden uit de Epic Game Store.

In tegenstelling tot andere app stores van bijvoorbeeld Apple of Google, moeten ontwikkelaars in de Epic Games Store volgens Epic minder afdragen van hun inkomsten. Ontwikkelaars moeten ook geen commissie betalen voor de verkochte in-app aankopen als men gebruik maakt via eigen betaalmethodes. De online winkel biedt sinds eind 2019 de optie aan voor ontwikkelaars om hun eigen betaalmethodes te gebruiken bij in-app aankopen.

Tim Sweeney, de ceo van Epic Games, vindt al langer dat ontwikkelaars het recht moeten behouden om hun eigen producten aan de man te brengen volgens hun eigen voorwaarden. Hij hekelde in 2016 al het gesloten app store-model van Microsoft en trekt ook ten strijde tegen Apple omwille van zijn App Store-beleid. Vorige zomer verwijderde Apple Fortnite nog uit de App Store omdat ontwikkelaar Epic Games de richtlijnen van de softwarewinkel had overtreden. Als reactie klaagde Epic Games Apple aan met betrekking tot de App Store en de verplichte afdracht bij in-app aankopen. Die rechtszaak gaat op 3 mei van start.

Microsoft zou volgens Windows Central ook heil zien in een appstore met meer vrijheden. Het softwarebedrijf werkt naar verluidt aan een nieuwe Windows Store waarin ontwikkelaars Win32-programma’s kunnen aanbieden, updates voor apps via eigen content delivery networks mogen hosten en eigen betaalmethodes mogen gebruiken.