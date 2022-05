Garmin lost problemen nauwkeurigheid GPS-smartwatches op

Garmin heeft een probleem opgelost waardoor loop-, fiets-, en wandelroutes niet accuraat werden weergegeven op de kaart. Volgens het bedrijf lag het probleem bij een fout in een databestand. Gebruikers wordt geadviseerd om hun smartwatches te synchroniseren.

Sinds 1 januari 2021 hebben verschillende Garmin-gebruikers problemen met de nauwkeurigheid van het tracken van loop-, fiets-, en wandelroutes. Tientallen klanten melden dat hun route ofwel naar rechts ofwel naar links is opgeschoven ten opzichte van het stratenplan dat ze daadwerkelijk hebben gelopen, gewandeld of gefietst.

Foutief weergegeven route - via Reddit

Volgens blogger DC Rainmaker en enkele gebruikers van Reddit is het probleem te wijten aan een fout in het databestand waarmee de GPS-chipset in de smartwatches toekomstige posities van satellieten bepaalt. Garmin Belux bevestigt dit tegenover Tweakers. Dit databestand, Extended Prediction Orbit (EPO) of Connected Predictive Ephemeris (CPE) genaamd, zorgt ervoor dat een gps-apparaat sneller verbinding kan maken met satellieten omdat diens locatiegegevens via het databestand sneller ingeladen kunnen worden zijn. Omdat de data in het bestand foutieve informatie bevatte, werden routes niet nauwkeurig geprojecteerd.

Garmin Belux bevestigt het probleem en stelt dat het euvel sinds 3 januari is opgelost. "Het probleem met het EPO- en CPE-bestand is sindsdien verholpen. Gebruikers kunnen hun smartphone synchroniseren met de Garmin Connect App om automatisch de laatste satellietdata te downloaden waardoor het probleem zich niet meer zal voordoen", aldus Eva van Riet, woordvoerster bij Garmin Belux. Op de internationale helpdeskpagina van Garmin wordt eveneens verwezen naar de stappen om de problemen op te lossen.

Het bedrijf vermeldt bovendien dat het probleem zich ook voordeed bij apparaten van andere merken die gebruik maken van een Sony GPS-chipset. Het gaat onder andere om smartwatches van Suunto en Polar.