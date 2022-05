Nintendo neemt ontwikkelaar van Luigi's Mansion-games over

Nintendo heeft de Canadese ontwikkelaar Next Level Games overgenomen. Dat is de maker van onder andere de Luigi's Mansion-games, waaronder de recente Switch-game Luigi's Mansion 3. De studio werkte al nauw samen met Nintendo.

Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt, maar Nintendo meldt dat de overname geen grote invloed heeft op de financiële cijfers van het bedrijf. Next Level Games werd in 2002 opgericht en maakte aanvankelijk games voor verschillende platforms, maar sinds 2013 heeft de studio zich volledig op exclusives voor Nintendo gericht.

De studio is verantwoordelijk voor de Nintendo 3DS-game Luigi's Mansion: Dark Moon uit 2013 en de Switch-game Luigi's Mansion 3 uit 2019. In 2016 verscheen Metroid Prime: Federation Force van Next Level Games, een game voor de 3DS.

De aandelen van Next Level Games zijn momenteel in handen van werknemers en de eigenaren van de studio. Nintendo heeft een overeenkomst bereikt met de studio om die allemaal over te nemen. Nintendo denkt dat de ontwikkeltijd zal versnellen en communicatie zal verbeteren door de overname. De bedrijven verwachten dat de transactie in maart is afgerond.