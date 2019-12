Nintendo komt met aanvullend multiplayerpakket voor Luigi's Mansion 3 op Switch

Nintendo heeft een aanvullend multiplayerpakket aangekondigd voor de Switch-versie van Luigi’s Mansion 3. Het pakket bestaat uit twee dlc-delen die respectievelijk in april en juli op de markt komen, en omvat onder meer zes nieuwe minigames, extra kostuums en andere soorten spoken.

Het Luigi’s Mansion 3 Multiplayer DLC-pakket 1 verschijnt op 30 april 2020. Het omvat volgens Nintendo drie nieuwe minigames voor de Luigi tegen Gooigi-multiplayerstand. Er zijn ook drie nieuwe kostuums voor Luigi en een aantal nieuwe spoken voor de coöperatieve Tumulttoren-stand. Gamers die de dlc aanschaffen, ontvangen als bonus een polterpuplamp. Dat is een Zaklamp type-P die zowel in de verhaalstand als in de Tumulttoren kan worden gebruikt.

Op 31 juli 2020 verschijnt Luigi’s Mansion 3 Multiplayer DLC-pakket 2. Ook dit deel omvat weer drie nieuwe minigames voor Luigi tegen Gooigi, drie kostuums en enkele nieuwe spoken.

Het complete Luigi’s Mansion 3 Multiplayerpakket kan sinds woensdag alvast vooruit worden besteld in Nintendo's eShop op de Nintendo Switch. De prijs bedraagt 9,99 euro. Het is niet mogelijk om DLC-pakket 1 en DLC-pakket 2 apart aan te schaffen.

Luigi’s Mansion 3 voor de Switch herbergt van huis ook al een multiplayermodus, Scarescraper genaamd. In Scarescraper moeten tot acht personen door procedureel gegenereerde levels zien te komen. Dit kan lokaal door middel van co-op of via online multiplayer.