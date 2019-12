Providers schikken met consumentenorganisaties over 'gratis' telefoon bij abo's

Vier Nederlandse providers hebben een schikking getroffen met de Consumentenbond en ConsumentenClaim voor het onterechte stellen dat mobiele telefoons bij een abonnement gratis waren. Klanten kunnen compensatie krijgen, al is niet bekend hoeveel dat is.

De Consumentenbond en ConsumentenClaim zeggen dat ze 'in hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt' met de vier grootste providers van Nederland. KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone schikken in een collectieve rechtszaak die de twee consumentenorganisaties tegen hen hadden aangespannen. De rechtszaak zelf is daardoor van de baan.

De zaak draaide om de 'gratis' mobiele telefoon die klanten bij een abonnement kregen. Vrijwel alle providers adverteerden met zo'n toestel, maar de consumentenorganisaties hekelden die methode. ConsumentenClaim berekende vorig jaar bijvoorbeeld dat bijna een vijfde van de Nederlanders na het aflopen van het abonnement doorbetaalde voor de telefoon. De twee organisaties startten daarom begin 2018 een rechtszaak tegen de providers. Daarin werden zij ondersteund door een uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege van Nederland zei in 2014 al dat providers de wet overtraden door een complete prijs te noemen voor abonnementen. De Consumentenbond probeerde aanvankelijk om de providers vrijwillig de praktijken te laten aanpassen, maar dat gebeurde niet.

Het is nog niet duidelijk hoe hoog het schikkingsbedrag precies is. "We zijn er nog niet helemaal, maar ik heb er vertrouwen in dat we eruit komen", schrijft Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "Dat is mooi, want hiermee besparen we in één keer een grote groep consumenten een dure en tijdrovende gang naar de rechter. Dat is een prachtig resultaat." Er sloten zich tot aan september 2019 ruim 50.000 gedupeerden aan bij het collectief van de Bond om aanspraak te maken op een tegemoetkomingsregeling. Het bedrag van de schikking wordt onder hen verdeeld.