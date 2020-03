Nintendo brengt eerste dlc-pakket voor Luigi's Mansion 3 vervroegd uit

Nintendo heeft het eerste dlc-pakket voor de Switch-game Luigi's Mansion 3 vervroegd uitgebracht. De release stond gepland voor eind april. Het tweede pakket komt deze zomer. Beide dlc-pakketten samen kosten tien euro.

Nintendo maakt de release bekend in een video met details over de dlc. Dit eerste pakket heeft drie nieuwe minigames voor de Luigi tegen Gooigi-multiplayerstand. Er zijn ook drie nieuwe kostuums voor Luigi en een aantal nieuwe spoken voor de coöperatieve Tumulttoren-stand. Gamers die de dlc aanschaffen, ontvangen als bonus een polterpuplamp. Dat is een Zaklamp type-P die zowel in de verhaalstand als in de Tumulttoren kan worden gebruikt.

Het bedrijf had de komst van de dlc eind vorig jaar al bekendgemaakt. De dlc is verkrijgbaar via de E-Shop van Nintendo en kost tien euro voor beide delen. Het tweede deel staat op de planning voor release op 31 juli. De game kwam vorig najaar uit voor Nintendo's eigen Switch-console. Luigi's Mansion 3 is een game van het Canadese Next Level Studios. Tweakers plaatste vorig najaar een review van de game.