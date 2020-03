Nintendo wint rechtszaak om design van Switch en Joy-Cons

Nintendo heeft een rechtszaak gewonnen van het bedrijf Gamevice omtrent patentinbreuk. Het ging om de handheldconsole Switch en de bijbehorende Joy-Cons, waarbij Gamevice van mening was dat Nintendo het design had gekopieerd.

Gamevice spande de zaak aan omdat het meende dat Nintendo met het design van de Switch inbreuk maakte op designpatenten die het bedrijf had op een eigen gamingtablet. Daarnaast zouden de Joy-Cons van Nintendo inbreuk maken op een gamecontroller die Gamevice voor smartphones en tablets heeft ontwikkeld.

De zaak kwam bij het Amerikaanse patentenbureau USPTO en die oordeelde uiteindelijk, via een Termination Decision Document, dat Nintendo geen inbreuk maakt op patenten van Gamevice met zijn Switch en Joy-Cons. Volgens de Amerikaanse autoriteiten gebruikt Nintendo een andere manier om zijn Joy-Cons te bevestigen aan de Switch, en daarnaast wordt er in tegenstelling tot de apparaten van Gamevice draadloze technologie gebruikt voor de verbinding met de console.

Eerder had Gamevice al geprobeerd om een importverbod op te leggen aan Nintendo, waardoor de Switch niet meer verkocht zou kunnen worden in de Verenigde Staten. Ook hier gingen de Amerikaanse autoriteiten niet in mee.