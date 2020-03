YouTube komt met Explore-tab om gebruikers nieuwe video's te laten ontdekken

YouTube komt met Explore, een nieuwe tab binnen de applicatie waarbij het voor gebruikers gemakkelijker moet worden om nieuwe video's te ontdekken. De nieuwe tab moet Trending vervangen, die zoals de naam aangeeft vooral populaire video's toonde.

Op een van zijn supportpagina's kondigt Google de komst van Explore aan. De nieuwe tab verschijnt de komende tijd bij alle gebruikers van de Android- en iOS-applicatie. Google spreekt niet over de desktopversie van de videosite. Het kan een aantal dagen duren voordat alle gebruikers de update hebben ontvangen.

De bedoeling van Explore is dat gebruikers niet alleen, zoals op de Trending-tab, populaire video's kunnen zien, maar ook gemakkelijker andere video's kunnen bekijken. Geselecteerde video's in subcategorieën zoals gaming en nieuws zijn via aparte knoppen beschikbaar. Ook is er een knop om aanstormende talenten te zien, met "artist on the rise" en "creator on the rise".