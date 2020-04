YouTube verbetert desktopinterface voor touchscreengebruikers

YouTube heeft zijn videowebsite een aangepast design gegeven, waardoor het voor touchscreengebruikers gemakkelijker moet worden om te navigeren. Onder andere iconen zijn groter gemaakt, zodat ze gemakkelijker met een vinger aan te raken zijn.

De vernieuwingen staan op een supportpagina van Google waarin de releasenotes van Maart zijn genoteerd. Een van de wijzigingen is dat gebruikers die met een touchscreen naar de YouTube-website komen, een permanent menu-icoontje onder videothumbnails hebben: voorheen moest de muis boven dit deel van de interface gehouden worden om het icoon te laten verschijnen.

Ook zijn er nieuwe gestures toegevoegd, zoals het omhoog swipen om de videospeler fullscreen te maken, terwijl een veeg in de omgekeerde richting de videospeler juist verkleint. Ook het scrollen op een touchscreen zou verbeterd moeten zijn, en de knoppen zijn groter gemaakt om ze gemakkelijker bedienbaar te maken.

Daarnaast heeft YouTube nog een aantal andere verbeteringen toegevoegd, zoals meer inzicht in de kijkhistorie. Afgespeelde video's kunnen nu op datum worden gesorteerd. Ook is het nu mogelijk om video's qua volgorde te verplaatsen in een afspeellijst. Tenslotte zijn er nog een aantal bugs gerepareerd.