Creality introduceert V2-variant van Ender-3-3d-printer

Creality heeft een vernieuwde versie van zijn populaire Ender-3-3d-printer uitgebracht. Deze V2-uitvoering is onder meer voorzien van een nieuw moederbord, vernieuwde interface en een verbeterde voeding.

De originele Ender-3 van Creality, een Chinese fabrikant van 3d-printers, is zeer populair gebleken wegens de combinatie van een lage prijs en goede modificeerbaarheid. De printer is regelmatig voor omstreeks 150 euro te koop en via onder meer Thingiverse zijn legio upgrades te vinden voor de printer. Creality heeft met de introductie van de Ender-3 V2 diverse upgrades die veel doe-het-zelvers uitvoeren, doorgevoerd. Zo heeft de V2-variant een nieuw moederbord gekregen met stille steppermotor-drivers. De standaard A4988-drivers zijn namelijk vervangen door TMC2208-drivers, die de steppermotors vrijwel geluidloos maken.

Ook het hotend is aangepakt, maar wat precies onder de shroud schuilgaat is niet duidelijk. Wel wordt de Ender-3 V2 voortaan standaard met een glazen hotbed geleverd, dat is afgewerkt met een laag carborundum, of siliciumcarbide. Dat moet de hechting van de kritieke eerste laag verbeteren en voor een meer gelijkmatige warmte van het bed zorgen. De aandrijfriemen kunnen makkelijker op spanning worden gebracht met draaiknoppen en ook de steppermotor voor de extruder heeft een grote draaiknop gekregen om de handmatige toevoer van filament te vereenvoudigen.

De Ender-3 V2 heeft verder een vernieuwde gebruikersinterface gekregen: het matrix-scherm met draaiknop is vervangen door een grafische lcd, met draaiknop en touch-interface. Verder is de voeding geüpgradet naar een Meanwell-voeding en zit de voeding voortaan onder de printer weggewerkt, in plaats van haaks op het frame. Onderin de printer zit ook een tray voor kleine gereedschappen, zoals een zijkniptang en imbussleutels voor onderhoud aan de printer. Tevens lijkt de printer een sensor gekregen te hebben die detecteert wanneer het filament op is, zodat de print hervat kan worden met nieuw filament.

De belangrijkste specificaties van de Ender-3 zijn verder niet veranderd: zo is het bouwvolume ongewijzigd met een bouwplaat van 220 bij 220 millimeter en kunnen prints van 250mm hoog gemaakt worden. Ook de afmetingen van de printer zijn vrijwel gelijk gebleven. De Ender-3 V2 zou vanaf medio juni geleverd kunnen worden en kost bij introductie 269 dollar: de europrijs is nog niet bekend, maar zou omgerekend en inclusief btw zo'n 298 euro bedragen.