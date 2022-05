Dit voorjaar heeft Creality 3D, een Chinese fabrikant van 3d-printers, zijn nieuwste printerline-up aangekondigd. Een product daarin, de CR6-SE, hebben we onlangs al gereviewd en als je niet helemaal thuis bent in 3d-printers, raden we je aan de korte 'primer' in die review te lezen.

Een van de andere printers die het bedrijf heeft aangekondigd, is de Ender-3 V2, een vernieuwde versie van de Ender-3 dus. Nu had die printer al diverse varianten, zoals de Ender-3 Pro en de Ender-3X, maar de V2 volgt het origineel op. Daarbij worden diverse aspecten van de bestaande Ender-3-varianten gecombineerd en belangrijker: modificaties en upgrades die door veel eigenaren zijn uitgevoerd, zijn in de V2 al fabriekshalve gerealiseerd.

We kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de bestaande Ender-3-varianten en deze nieuwe V2-telg. En uiteraard nemen we je mee in de bouw en de praktijk van deze 3d-printer. Hij zou vanaf half juni verkrijgbaar zijn, maar als bewijs van zijn populariteit is de eerste batch al lang uitverkocht. De prijs in de webshop van de fabrikant bedraagt 269 dollar, omgerekend op het moment van schrijven 236 euro.