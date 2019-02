Prusa introduceert verbeterde MK3S-3d-printer

De Tsjechische printerfabrikant Prusa heeft een nieuwe 3d-printer in zijn populaire i3-lijn uitgebracht. De MK3S wordt stiekem al enige tijd in plaats van het MK3-model geleverd. Daarnaast heeft het bedrijf zijn MMU-printkop vernieuwd en vorderen de ontwikkelingen van de harsprinter.

De Prusa i3 is een van de meest gekopieerde ontwerpen voor 3d-printers en de oprichter van het bedrijf, Jozef Průša, heeft de nieuwste iteratie van zijn printer officieel aangekondigd. De Prusa i3 MK3S volgt de MK3 op en bevat verbeteringen op een flink aantal punten. Klanten die een nieuwe printer kochten, kregen echter al sinds 8 februari het nieuwe model geleverd, en wie sinds 28 januari een printer geleverd kreeg, krijgt een voucher voor een gratis upgrade.

De prijs van de i3 MK3S is nog steeds 769 euro voor de kitversie. Eigenaren van de MK3-printer kunnen voor twintig euro een upgradekit kopen voor hun printer. Daarmee wordt voornamelijk de extruder, ofwel de printkop, verbeterd. De grootste upgrade van de MK3 naar de MK3S is namelijk die extruder, die voorzien is van een verbeterde filamentsensor, waarmee voorkomen moet worden dat de printer blijft printen als de aanvoer van filament faalt. De nieuwe versie combineert een optische en een mechanische sensor. Bovendien is de printkop makkelijker te onderhouden, waarbij het spuitkopje en de filamentgeleidebuis zijn te vervangen zonder de volledige printkop uit elkaar te halen. Er zijn nog diverse kleine tweaks die de printkwaliteit en het onderhoud van de printer moeten verbeteren, waarvan een groot deel al als incrementele update voor de MK3-printer beschikbaar was.

Ook de MMU2-module is verbeterd en wordt vervangen door de MMU2.0S. MMU is Prusa's benaming voor een filamentaanvoersysteem waarmee verschillende filamenten geprint kunnen worden, zodat objecten met diverse kleuren of van verschillende materialen gemaakt kunnen worden. Deze Multi Material Upgrade moet met de nieuwste versie onder meer voorkomen dat filamenten in de war raken. De benodigde hardware voor een upgrade van MMU2 naar MMU2.5S wordt gratis naar eigenaren opgestuurd, tenzij klanten de geprinte onderdelen van Prusa willen ontvangen; dat kost twintig euro.

Daarnaast heeft Prusa diverse softwarematige verbeteringen doorgevoerd, zoals aan de firmware van de printers en aan de slicer-software Slic3r PE, waarmee printopdrachten worden geprepareerd. Ook aan een printbed-upgrade wordt nog altijd hard gewerkt en de productiecapaciteit van Prusa's eigen filamentlijn Prusament wordt uitgebreid om aan de vraag te voldoen.

Ten slotte geeft het bedrijf aan dat de tweede interne testronde van de Prusa SL1 is afgerond. De SL1 is, anders dan de fdm-printers die Prusa tot dusver voert, een 3d-printer die werkt met hars en een lichtbron om die hars selectief uit te harden. Na de interne tests moet eind deze maand een externe test met vijftig bètatesters volgen. Eind maart moet de daadwerkelijke levering aan klanten volgen. De kortingsprijs voor nieuwe orders van 1299 euro blijft ten minste tot dan van kracht.