Beste koop: PrimaCreator P120 In deze round-up vergelijken we vier 3d-printers. Met een prijs van ongeveer 300 euro zijn het de goedkoopste kant en klare printers op de markt. Drie van de geteste modellen zijn in Nederland en België verkrijgbaar, de vierde hebben we uit China gehaald. Er is daarbij een duidelijke winnaar. De PrimaCreator P120 levert mooi gedetailleerde prints die glad zijn afgewerkt. Op een wat lastige kalibratie na laat hij zich bovendien makkelijk bedienen.Prijs bij publicatie: € 299,-

De wereld van 3d printing verandert snel. Er is nog steeds veel ontwikkeling bij de materialen waarmee geprint kan worden en prints worden op steeds meer plekken gebruikt. Zo zijn er inmiddels sterrenkoks die gerechten printen en komen sommige onderdelen van Formule 1-auto's uit een printer rollen. Er wordt ook nog volop gesleuteld aan de techniek die gebruikt wordt voor het printen van voorwerpen. Op de consumentenmarkt is het de laatste tijd echter wat rustiger. Fused deposition modeling is de standaard en er wordt vrijwel uitsluitend met de kunststoffen pla en abs geprint.

Toch is er wel degelijk beweging op de consumentenmarkt. De markt is volwassen aan het worden en daarom worden fdm-printers steeds goedkoper. In onze eerste test van consumentenprinters legden we vijf printers naast elkaar die voor minder dan 1000 euro te koop zijn. De goedkoopste printer uit de test, de XYZ da Vinci Mini W, ligt voor slechts 300 euro in de winkel en het was bepaald niet de slechtste printer uit de test. Daarmee wordt een 3d-printer bereikbaar voor een erg grote doelgroep. Er zijn bovendien meer printers voor een dergelijk bedrag te krijgen. Daar gaan we er dit keer een aantal van op een rij zetten. Want een printer van rond de 300 euro is natuurlijk leuk, maar wat kun je er mee? En hoe goed presteren dergelijke goedkope modellen?

We leggen de Prima Creator P120 naast de Renkforce RF100 en de M3D Micro+, allemaal modellen die in Nederland en België verkrijgbaar zijn. Omdat veel tweakers voor het kopen van dergelijke elektronica graag over de grens kijken, leggen we daar de Anet A3 naast, een printer die enkel via Chinese webshops te koop is. De prijzen van de printers zijn zeer vergelijkbaar. De Anet A3 is momenteel al voor zo'n 225 euro te koop, al komen daar meestal nog wat verzendkosten bij. De P120 en RF100 liggen voor 299 euro in de winkel. Alleen de nieuwe Micro+ is met 359 euro wat duurder.

V.l.n.r. Anet A3, Renkforce RF100, PrimaCreator P120, M3D Micro+