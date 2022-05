In deel 1 van deze korte serie how-to's over 3d-printing hebben we het uitgebreid gehad over het werkingsprincipe van 3d-printers, waarbij we vooral keken naar de categorie printers die in de hobbykamers van de meeste consumenten terechtkomen: cartesische 3d-printers met een enkel hot-end en een rol kunststof filament als printmateriaal. Daarnaast hebben we naar die filamenten gekeken en voor welke doeleinden welke filamenten zich het best lenen.

In dit tweede deel gaan we dieper in op het proces van printen, waarbij we naar het voorbereiden van 3d-modellen kijken, het zogenaamde slicing. Daarbij zul je veel keuzes moeten maken om je printje zo goed mogelijk gelukt van de printer te kunnen halen. Na het printen kun je sommige printjes 'as is' gebruiken, maar nabewerking is in veel gevallen nodig en vaak dankbaar werk.