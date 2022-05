Bigtreetech brengt SKR 3-moederbordserie uit voor 3d-printers

3d-printerfabrikant Bigtreetech brengt twee nieuwe moederborden uit voor fff 3d-printers. Het gaat om de SKR 3 en de SKR 3 EZ. De moederborden zijn per direct verkrijgbaar vanaf 56 dollar via de website van moederbedrijf BIQU.

De SKR 3-serie biedt twee varianten van hetzelfde moederbord, met een paar belangrijke verschillen. Net als de SKR 2-serie is de SKR 3 een 32bit-bord. De standaardversie is 110 bij 85mm en is uitgerust met een 480MHz ARM Cortex-M7-processor. Het moederbord is te gebruiken met zowel Marlin- als Klipper-firmware. Daarnaast is er een nieuwe beveiliging tegen kortsluiting aangebracht.

Naast de standaard SKR 3 is er ook de SKR 3 EZ. Dit moederbord draait op dezelfde processor, maar is met een afmeting van 109,7mm bij 98mm iets groter. Daarnaast ondersteunt deze versie zowel TMC-drivers als EZ-drivers. Deze versie kost 60 dollar.

De SKR 3-serie wordt vooralsnog alleen verkocht via de website van BIQU, het moederbedrijf van Bigtreetech uit de Chinese stad Shenzen. Het bedrijf levert ook producten aan klanten in de Benelux. Lees voor meer informatie over 3d-printers de tweedelige serie op Tweakers.