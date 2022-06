Het is onvermijdelijk: op een gegeven moment wordt je laptop traag en is het tijd om de keuze te maken of je een nieuwe aanschaft, of de oude een upgrade geeft. Als je voor een upgrade kiest, is vervolgens de vraag: wat valt er te upgraden en welke onderdelen heb je nodig? In deze How-to kijken we naar upgrades die de gebruikelijke configuraties van de afgelopen tien jaar kunnen krijgen en geven we tips om het upgraden zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Stap 0: wat wil je upgraden?

Het is belangrijk om eerst te kijken wat je aan hardware wilt upgraden. Heb je te weinig opslag? Dan kun je afhankelijk van de configuratie voor een grotere of een tweede ssd of harde schijf kiezen. Heb je weinig werkgeheugen, dan kun je in sommige gevallen een module bijplaatsen of moet je een of twee modules vervangen. Het is afhankelijk van de laptop of dat mogelijk is. Daarom adviseren we om eerst te onderzoeken of je überhaupt kunt upgraden.