Laten we in ieder geval één misverstand de wereld uit helpen; een gamingsysteem zónder bottleneck bestaat niet. Ook is er vrijwel nooit sprake van een pure gpu- of cpu-bottleneck. De verhoudingen tussen deze twee kunnen verschuiven, afhankelijk van het spel en de gebruikte instellingen. Onafhankelijk van welke bottleneck je misschien weleens hebt meegemaakt of momenteel ervaart, is er één situatie die altijd geldt. Ergens in je pc is een stuk hardware of component de beperkende factor, waardoor de overige onderdelen niet hun volledige potentie bereiken.

Geen twee games zijn hetzelfde

Er zijn geen algehele uitspraken te doen over welke processor met welke videokaart al dan niet de gamingprestaties van een van de onderdelen beperkt. Dat komt doordat veel games net een andere nadruk leggen op de vereiste hardwareprestaties. Zo heeft de ene game slechts een of twee zeer snelle cpu-cores nodig en zal die geen haar sneller lopen als je meer cores beschikbaar stelt, terwijl de andere game juist veel cores gebruikt om optimaal te presteren en de derde game weer ontzettend zwaar voor de gpu is en weinig eisen aan de cpu stelt. Daarmee is een upgrade van een component, als je niet weet waar de beperkende factor zit, dus geen garantie dat een spel beter zal draaien.