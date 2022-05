Veel hardware volgt een dalende prijstrend. Of je nu een processor, videokaart of ssd koopt, na vijf jaar krijg je voor hetzelfde geld een veel sneller exemplaar of betaal je veel minder voor gelijke prestaties. Harde schijven zijn een opvallende uitzondering; de prijs van een 3TB-harddisk fluctueert bijvoorbeeld al bijna een decennium rond 100 euro.

Door de stabiele prijs van harde schijven ontstaan er gekke situaties. Zo kun je bijvoorbeeld vaak een externe harddisk aanschaffen voor veel minder geld dan een interne schijf met dezelfde capaciteit. Het demonteren hiervan om de harddisk in een desktop of server te gebruiken, wordt ook wel shucken genoemd, naar het Engelse woord voor pellen. In deze how-to nemen we de proef op de som en vertellen we je waar je op moet letten als je dit overweegt.