Western Digital introduceert WD Red Pro-hdd van 20TB voor nas-systemen

Western Digital heeft een 20TB-variant van zijn Red Pro-hdd geïntroduceerd. Het betreft een 3,5"-schijf die is bedoeld voor nas-systemen met maximaal 24 bays. De hdd staat op de website van WD voor 835 euro. Het is nog niet bekend wanneer de hdd beschikbaar is.

De nieuwe Western Digital Red Pro-hdd maakt gebruik van negen epmr -platters, ieder met een capaciteit van 2,2TB, schrijft Tom's Hardware. De harde schijf maakt daarmee, net als andere WD Red Pro-hdd's, gebruik van conventional magnetic recording, of cmr. Dat is in tegenstelling tot lager gepositioneerde WD Red-schijven, die shingled magnetic recording gebruiken.

De WD Red Pro 20TB draait op 7200rpm en beschikt over 512MB cache. Volgens de fabrikant haalt de hdd doorvoersnelheden van maximaal 268MB/s. De drive maakt gebruik van OptiNAND, waarbij metadata op nandgeheugen wordt geplaatst. Het bedrijf noemt echter niet hoeveel nandgeheugen de schijf heeft. Duitse website Heise schrijft dat het om 64GB nandgeheugen gaat en verwijst daarbij naar een interview met een WD-medewerker. Diezelfde website schrijft dat de hdd's geschikt zijn voor 300TB aan geschreven data per jaar. De schijf krijgt vijf jaar garantie van WD.

Op de Amerikaanse website staat dat de WD Red Pro 20TB binnen een tot twee weken leverbaar is. Op de Nederlandse website staat geen indicatie over de beschikbaarheid. Het is overigens niet de eerste 20TB-hdd van Western Digital. Eerder bracht het bedrijf al WD Gold- en Ultrastar-schijven van 20TB uit, die respectievelijk bedoeld zijn voor enterprise en datacenters.