Vodafone en Canonical testen 'cloudsmartphone' gebaseerd op Anbox Cloud

Vodafone en Canonical demonstreren een prototype van een smartphone die gebruikmaakt van een cloudversie van Android: Canonicals Anbox Cloud. Apps en games draaien vanuit de cloud, waardoor de smartphone relatief eenvoudige hardware kan bevatten.

De cloudsmartphone hoeft alleen over een internetverbinding en de capaciteit om video's te decoderen te beschikken, schrijft Canonical. Alle berekeningen en de opslag van bestanden worden uitgevoerd op virtuele machines in de cloud. Een prototype van zo'n toestel wordt door Vodafone getoond op het MWC in Barcelona. Welke hardware de telefoon heeft, is niet bekend.

Canonical en Vodafone denken dat zo'n cloudsmartphone voordelen heeft, omdat rekentaken die veel energie vereisen niet op de smartphone zelf uitgevoerd hoeven te worden. Ook kunnen er bijvoorbeeld x86-apps gedraaid worden in de cloud. De cloudsmartphone heeft wel fysieke camera's en sensors aan boord, zodat gebruikers 'geen verschil merken met wat ze gewend zijn'.

Vodafone gebruikt voor het prototype Anbox Cloud van Canonical. Dat is een Android-versie die op een cloudinfrastructuur naar keuze gehost kan worden. Cloudserviceproviders kunnen Anbox Cloud gebruiken om mobiele apps aan te bieden via streaming en Canonical stelt dat mobiele providers dit kunnen gebruiken om 'innovatieve diensten met meerwaarde' te bieden aan hun klanten.

Concrete plannen voor het uitbrengen van een zogenaamde cloudsmartphone zijn nog niet bekendgemaakt. In hoeverre het prototype afwijkt van reguliere smartphones is ook niet duidelijk. Een cloudsmartphone moet immers een scherm, camera's, een modem en sensoren bevatten. Het enige verschil met een reguliere smartphone zou dan in de kracht van de soc en de hoeveelheid geheugen en opslag zitten.