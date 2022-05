Western Digital onthult eerste 22TB cmr- en 26TB UltraSMR-hdd's

Western Digital onthult verschillende nieuwe Ultrastar-hdd's met capaciteiten van 22 en 26 terabyte. De harde schijven worden deze zomer in eerste instantie aan een select aantal klanten geleverd. Er zijn nog geen prijzen of een daadwerkelijke releasedatum bekendgemaakt.

De Ultrastar DC HC570 en DC HC670 hebben een opslagcapaciteit van respectievelijk 22 en 26 terabyte en zijn bedoeld voor cloudtoepassingen. Beide harde schijven gebruiken WD's OptinNAND en maken gebruik van shingled magnetic recording-technologie om data te schrijven.

Voor het 26TB-topmodel gebruikt Western Digitale een eigen variant van de smr-technologie, die UltraSMR wordt genoemd. Deze schrijftechnologie zou in combinatie met het al datadichtheid-verhogende OptiNAND een 18 procent hogere opslagdichtheid per platter mogelijk maken. Hierdoor heeft de DC HC670 een capaciteit van 2,6TB per platter. Het is voor het eerst dat WD de UltraSMR-technologie gebruikt. Er is vooralsnog geen andere fabrikant die een 26TB-harde schijf heeft aangekondigd.

Daarnaast kondigt WD aan dat de bestaande Ultrastar Data60- en Data102-jbod's vanaf deze zomer uitgerust worden met 22TB-hdd's op basis van conventional magnetic recording-technologie. Vooralsnog maken de opslagsystemen gebruik van 20TB-harde schijven op basis van smr-technologie. Cmr heeft in theorie betere willekeurige lees- en schrijfsnelheden als voordeel ten opzichte van smr, al geeft Western Digital vooralsnog geen exacte specificaties prijs.

Tot slot gaat WD vanaf deze zomer 22TB-varianten van de Purple Pro, Red Pro en Gold verkopen. Die series harde schijven zijn respectievelijk bedoeld voor bewakingstoepassingen, nas-systemen en bedrijven. Daarvan zijn vooralsnog alleen modellen van maximaal 20TB beschikbaar. De WD Purple Pro is zelfs slechts in maximaal 18TB beschikbaar.