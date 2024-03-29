Western Digital begint verkoop van WD Red Pro-hdd met 24TB opslag

Western Digital is begonnen met de levering van een 24TB-variant van zijn WD Red Pro-hdd. Dat is een kleine upgrade tegenover het model van vorig jaar, dat nog 22TB aan opslag had. Voorlopig levert het bedrijf alleen aan fabrikanten en is er nog geen consumentenversie.

De WD Red Pro met 24TB aan opslagcapaciteit staat inmiddels op de Nederlandse website van het bedrijf, waar Western Digital de schijven alleen aan fabrikanten verkoopt. Op de internationale website staat dat het model te koop is voor 570 dollar, omgerekend zo'n 528 euro. Daar zou voor consumenten dan nog btw bij komen.

De 24TB-versie is de schijf met de grootste opslagcapaciteit die Western Digital tot nu toe verkoopt. Vorig jaar bracht het bedrijf nog een versie met 22TB opslag uit, het jaar daarvoor een met 20TB.

Het nieuwe model verschilt niet van die eerdere modellen. De hdd maakt nog steeds gebruik van conventional magnetic recording en draait op 7200rpm. De schijf heeft een cache van maximaal 512MB. De nieuwe schijf is wel geschikt voor een hogere hoeveelheid geschreven data per jaar: 550TB, tegenover 300TB in het eerdere model.

De schijf krijgt een garantie van vijf jaar. Het is niet bekend wanneer de hdd definitief beschikbaar moet komen voor consumenten.