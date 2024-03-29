Western Digital begint verkoop van WD Red Pro-hdd met 24TB opslag

Heren, sorry, ik kijk niet elke dag naar Tweakers.net, maar ik zal proberen wat nadere uitleg te geven, voor zover nodig.
Dus @johnbetonschaar @skelleniels @CH4OS
Allereerst "redundantie"en hoe ik dat interpreteer/gebruik als begrip/woord:
Het is inderdaad een kwestie van semantiek, van hoe je er tegenaan kijkt, want voor mij is redundantie dus het hebben van dezelfde data (foto's video, spellen, teksten, pdf's, mp3 etcetera, etcetera) op meerdere exemplaren van een harddisk. Als ik 10x zo'n 18 Tb WD (met Conventional Magnetic Recording) Datacenter harddisk gebruik dan heb ik die dus omdat ik veel vertrouwen stel in Western Digital, in CMR techniek and in deze specifieke serie ("Datacenter"). Maar omdat ik mij realiseer dat er zoiets bestaat als maandagmorgen modellen en Murphy's Law, ongelukjes en gewoon pech ;-p heb ik er 10 aangeschaft waarvan er 7 min of meer dezelfde gegevens bevatten en 3 zo'n beetje dienst doen als externe drives voor laptops om meer opslag ruimte voor spellen en andere programma's te hebben middels een USB 3.0 5 Gbps verbinding.
Wat is redundantie?
Redundantie is het hebben van extra componenten of systemen die beschikbaar zijn als back-up in het geval van storingen of uitval van de primaire componenten of systemen. Het doel van redundantie is om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit van kritieke systemen te verbeteren. Door het hebben van redundante systemen vermindert de kans op uitval van kritieke systemen en verbetert de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit van deze systemen. Dit is vooral belangrijk in situaties waarbij storingen of uitval van kritieke systemen aanzienlijke financiële of operationele gevolgen hebben
.Er zijn verschillende manieren om redundantie te implementeren, afhankelijk van het type component of systeem dat bescherming nodig heeft:
Hardware; dubbele voeding of dubbele harde schrijven.
Software; back-up software of een duplicatie van de software op meerdere locaties.
Netwerk; switches met meerdere poorten.
Gegevens; RAID-opslag (Redundant Array of Independent Disks).
Geografische; back-up datacenter op een andere locatie.
Proces; meerdere identieke processoren in een enkel systeem.
Bron: https://www.at-automation...b/kennisbank/redundantie/
Dit hierboven is een geweldig artikel, dus kijk gerust even naar het complete verhaal, ik heb slechts een paar relevante stukjes geciteerd. Voor mij is dat dus: *Hardware; dubbele harde schrijven.* waarbij ik nog wat verder ga, overdreven voor de meeste mensen ongetwijffeld, door met 7 tot 10 schijven te werken.
Okay, nog wat vergeten denk ik. Ja, ik hoor veel over een NAS en over een Server en hoe ik het benader en waarom zo enzovoorts. Niet iedere Tweaker hier is werkzaam in het IT veld en niet iedere Tweaker houdt van software uitzoeken, updaten en nieuwe dingen leren. Zeker niet als je al wat ouder bet geworden. Ik had ooit Paint Shop Pro toen het freeware of shareware was (weet ik niet meer precies) en ik kon er alles wat ik wilde doen mee doen. Toe kwamen er steeds frequenter nieuwe versies om naar te upgraden en uiteindelijk werd het verkocht aan Corel. Ik ben mijn oude versie blijven gebruikken zolang dat praktisch ging, maar ik ben feitelijk afgehaakt met de moderne versies omdat het te veel werd, te gecompliceerd, te zonde van mijn tijd. Dan maar gewoon niet. Zo sta ik ook tegen over NAS. Ik heb geen zin me er in te verdiepen, ik wil geen versleutelde troep waar ik op een gegeven moment de sleutel of het wachtwoord niet meer van weet of heb, ik wil een simpel leven, waar ik gewoon een rack met 5 harde schijven daarin aanzet en via een USB 3.0 5 Gbps kabel toegang heb en het ding ook in huis kan optillen en naar een andere ruimte of laptop kan dragen om daar verder te gaan. Ja, dat kost ook tijd, maar het is simpel voor mij en het ding staat alleen aan als ik hem nodig heb, dus minder stroomverbruik ook. Ja, meer aan en uit momenten natuurlijk, maar als ik hem een dagje nodig heb, dan staat hij misschien 24 uur aan, niet voor een kwartiertje of zo. hij staat ook soms een week uit en ja, er zal wat informatie in die tijd kwijt kunnen raken, maar dat vind ik te overzien en te missen. Hoop dat dit enigszins begrijpelijk is. Het is niet jullie oplossing voor jullie situatie, maar het is dat voor die van mij. ;-)
P.S. En mocht het huis afbranden met alles erin behalve wij als bewoners, dan zijn we wel meer kwijt dan alleen die harde schijven, dus op een gegeven moment moet je ergens de grens trekken voor jezelf.
[Reactie gewijzigd door Ashimar op 22 juli 2024 17:34]