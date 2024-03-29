Western Digital begint verkoop van WD Red Pro-hdd met 24TB opslag

Western Digital is begonnen met de levering van een 24TB-variant van zijn WD Red Pro-hdd. Dat is een kleine upgrade tegenover het model van vorig jaar, dat nog 22TB aan opslag had. Voorlopig levert het bedrijf alleen aan fabrikanten en is er nog geen consumentenversie.

WD Red Pro 24TBDe WD Red Pro met 24TB aan opslagcapaciteit staat inmiddels op de Nederlandse website van het bedrijf, waar Western Digital de schijven alleen aan fabrikanten verkoopt. Op de internationale website staat dat het model te koop is voor 570 dollar, omgerekend zo'n 528 euro. Daar zou voor consumenten dan nog btw bij komen.

De 24TB-versie is de schijf met de grootste opslagcapaciteit die Western Digital tot nu toe verkoopt. Vorig jaar bracht het bedrijf nog een versie met 22TB opslag uit, het jaar daarvoor een met 20TB.

Het nieuwe model verschilt niet van die eerdere modellen. De hdd maakt nog steeds gebruik van conventional magnetic recording en draait op 7200rpm. De schijf heeft een cache van maximaal 512MB. De nieuwe schijf is wel geschikt voor een hogere hoeveelheid geschreven data per jaar: 550TB, tegenover 300TB in het eerdere model.

De schijf krijgt een garantie van vijf jaar. Het is niet bekend wanneer de hdd definitief beschikbaar moet komen voor consumenten.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 29-03-2024 17:12
79 • submitter: Acradavos

29-03-2024 • 17:12

79

Submitter: Acradavos

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Reacties (79)

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sircampalot 29 maart 2024 17:16
"geschikt voor een hogere hoeveelheid geschreven data per jaar: 550TB"

Hoe moet ik dat lezen in vergelijking tot een SSD waarbij de levensduur oa wordt uitgedrukt in: "Total Bytes Written" ?
Luchtbakker @sircampalot29 maart 2024 20:39
Op Enterprise schijven zit een heel ander rekenvoorbeeld. Daar schrijven fabrikanten hoeveel een schijf per jaar mag wegschrijven. Als je dan x de hoeveelheid jaren garantie neemt, is dat de garantie dat de fabrikant geeft.

In dit geval geeft WD 5 jaar garantie op de RED serie. Dus 5x 550TB is 2,75PB / 2750TB. Het gaat hier enkel om schrijven. Schrijf jij meer data weg, dan vervalt ook eerder je garantie.

Mijn ervaring met Enterprise schijven is dat ze vaak het 5-10-voudige met gemak zonder fouten kunnen wegschrijven zolang de schijven goed gekoeld blijven tot maximaal 35 graden. Geen idee hoe dit bij WD is. Mijn ervaring is vooral op Toshiba en Seagate schijven gebaseerd waar wij er zo'n 10.000 van hebben.
uiltje @Luchtbakker29 maart 2024 22:22
Overigens geld dat ook bij SSD's, het is niet zo dat zo'n ding er plotseling mee ophoud nadat de TBW grens is overschreden.
Upeletix @sircampalot29 maart 2024 18:50
kleine correctie: TBW is "Terabytes Written" :P in plaats van "Total Bytes Written"

[Reactie gewijzigd door Upeletix op 22 juli 2024 17:34]

SmokingCrop @Upeletix29 maart 2024 20:36
Total Bytes Written wordt ook vaak gebruikt hoor
Bv. door Crucial: " Endurance - Total Bytes Written (TBW) " https://content.crucial.c...0-ssd-productflyer-en.pdf
of bv. Kingston "Total bytes written (TBW) is derived from the JEDEC Enterprise Workload (JESD219A). " https://www.kingston.com/datasheets/sedc600m_us.pdf

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 22 juli 2024 17:34]

uiltje @SmokingCrop29 maart 2024 22:20
Het ene lijkt me de prefix + eenheid + "written". De andere de naam van de eigenschap. Dus dan heb je TBW: 2.750 TBW :P
Cergorach @sircampalot29 maart 2024 20:37
Dit is wat de bron hierover zegt:
Workload Rate is defined as the amount of user data transferred to or from the hard drive. Workload Rate is annualized (TB transferred ✕ (8760 / recorded power-on hours)). Workload Rate will vary depending on your hardware and software components and configurations.
ari2asem @Cergorach29 maart 2024 23:25
https://www.servethehome....-drive-endurance-ratings/

leesvoer 😉
Demonicbrood @sircampalot29 maart 2024 17:22
Waarschijnlijk door de garantie in jaren * data per jaar. Oftewel 5*550.
Ongeveer 2.750 TB.
Maar ik kan er ook compleet naast zitten.
Xfade @sircampalot29 maart 2024 17:23
SSD's slijten anders. Zal het wel mee te maken hebben.
ari2asem @sircampalot29 maart 2024 22:28
https://www.servethehome....dly-weak-workload-rating/

komt erop neer dat onder workload ook lezen vh schijf valt dus niet alleen schrikven naar/op het schijfje...
wim1928 29 maart 2024 17:28
De WD pro schijven maken vreselijk lawaai, niet normaal
Je zou denken die begeven het ieder moment maar je gelooft het niet maar die gekke dingen blijven gewoon werken.
Daarom ben ik 2 a 3 jaar geleden overgestapt naar Toshiba 18TB cmr deze hoor je vrijwel niet en zijn super snel
Heb er nu 6 in gebruik en zonder problemen
En spotgoedkoop.
5 jaar garantie

https://nl.nbb.com/nl/p/t...cmr-harde-schijf/a-998004

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 22 juli 2024 17:34]

DvanRaai89 @wim192829 maart 2024 18:13
Hmm ik vraag me af waar die nbbct parameter "nbbct" met waarde "4111" voor is.
Hier is de URL zonder querystring:
https://nl.nbb.com/nl/p/toshiba-enterprise-capacity-mg-series-18tb-3-5-inch-sata-6gb-s-interne-cmr-harde-schijf/a-998004
SuperDre @DvanRaai8929 maart 2024 23:47
Hij zal door die extra toevoeging mogelijk korting/geld krijgen, zie het als affiliate-link.
DvanRaai89 @SuperDre30 maart 2024 00:28
Zat ik ook al te denken, vandaar ook die reactie van mij, maar wilde niet meteen zo'n serieuze accusatie/aantijging doen. Z'n profiel zag er ook niet uit als die van iemand die dat zou doen.
Ik heb nog even rond gekeken en het likt erop dat het de affiliate link van tweakers is, want via de Pricewatch ga je exact naar die URL, dus de handen van @wim1928 zijn schoon O-)
Vond het alleen ietwat vreemd dat 'ie naar een webshop linkte (terwijl ismand anders 'm mogelijk bij een andere winkel zou willen aanschaffen, maar goed, hij zal wel goede ervaringen hebben met deze winkel) in plaats van naar de product pagina in de Tweakers Pricewatch (of anders: een link naar een pagina met gefilterde resultaten (zoals merk: Toschiba, CMR i.p.v. SMR, enz.) zodat mensen zelf een grootte (en/of andere specificaties zoals 512e/4kN, SATA of SAS, enz) kunnen kiezen).
Wolfos @wim192829 maart 2024 18:07
Waar gebruik je 6x 18TB voor?
DvanRaai89 @Wolfos29 maart 2024 18:09
Linux iso's natuurlijk O-)
Tomatoman @DvanRaai8929 maart 2024 18:50
Ongetwijfeld een hardcore distro O-)
JayPe @Tomatoman29 maart 2024 23:57
Arch? Slackware?
DvanRaai89 @JayPe30 maart 2024 00:34
Hij heeft 't over 'hardcore', dus zou eerder in de hoek van Tails o.i.d. kijken ;)
Ashimar @Wolfos30 maart 2024 06:04
Ik weet natuurlijk niet waar hij ze voor gebruikt, maar zo vreemd en uniek is het niet hoor: ik heb 10x WD Datacenter 18 Tb drives in een rack (uitdrukkelijk géén NAS) waar gewoon alles opgaat wat wij als gezin willen bewaren (en willen dat het nooit verloren gaat), in meervoudige kopieën dus. Wij doen dit gewoon handmatig van tijd tot tijd, niets geautomatiseerd ofzo en dan denk je aan foto's, muziek, video, tekst documenten, savegames, backups van spellen voor diverse platformen door de tijd en van diverse tabletten en telefoons, laptop images, satellietontvanger opnames die bewaard worden, ga zo maar door. Daarnaast ook gewoon courante software en spellen er tussen door voor verschillende computers in huis. Soms is het een zooitje, ik geef het toe, maar we hebben een enorme redundantie en dat wilden we. Daarbij heb ik gewoon veel meer vertrouwen in mijn set harde schijven dan in welk flashgeheugen dan ook.

[Reactie gewijzigd door Ashimar op 22 juli 2024 17:34]

Artz @Ashimar30 maart 2024 08:45
Hoe benader je dit rack? Server in een of andere vorm? Ik zoek ook iets wat geen NAS is (want overbodige functies) en waar ik gewoon gesharede schijven op kan benaderen, maar wat nogsteeds redelijk zuinig is.
Ashimar @Artz1 april 2024 19:28
@ Artz Ik heb een paar HDD docks in gebruik voor naast onze laptops waar je dan via een USB 3.0 5 Gbps kabel bij kunt en gewoon een kale HDD inzet. 3,5 inch of 2,5 inch groot. Dus dat is een externe harde schijf met behuizing feitelijk. Maar onze grote opslag is het volgende rack wat wij naar wens aan en uit kunnen zetten al naar gelang ons gebruik of behoefte. Het is simpel en er kunnen 5 harde schijven in. Hoeft niet, kan ook 1 zijn of 2. Wat je wilt. Het bestaat dus met of zonder RAID functionaliteit. Zelfs met de versie met RAID functionaliteit kun je er gewoon voor kiezen die RAID uit te laten en er gewoon met de directe toegang via de USB 3.0 kabel naar toe te gaan (maar heb je wel die RAID functie voor later eventueel, mocht je je bedenken). Een server is voor veel mensen een fijne oplossing, maar zoals Wim de Bie ooit in een sketch op TV zei: "Dit denken gaat mij veel te diep, heeft u niet iets kleingeestigers voor mij ?" en dus zijn wij hier ook, hoewel niet bepaald onintelligent, niet gecharmeerd van te ingewikkelde dingen waar wij ons professioneel ook niet mee bezig hoeven te houden. Als je begrijpt wat ik bedoel. ;-D

https://www.amazon.de/gp/product/B08DHZZ2TZ/?th=1

Ik heb er dus 2 van. ;-p

[Reactie gewijzigd door Ashimar op 22 juli 2024 17:34]

Artz @Ashimar2 april 2024 15:12
Dank voor je antwoord. Dus gewoon een enorme externe schijf. Ik ben er wel van gecharmeerd. Het is dat ik een Synology heb gekregen van iemand, en ik nu de infrastructuur in mijn huis heb aangepast en hem niet 24/7 laat draaien maar om de zoveel tijd met Wake on LAN even wakker maak om backups te draaien. Afgezien daarvan houd ik ook gewoon van direct benaderbare externe schijven. Dit backupsysteem werkt voor mij al jaren, ook omdat mijn mappenstructuur voor mij duidelijk is (Foto’s goed geordend per plaats/tijd, en documentatie voor mijn hobby). Alles bij elkaar 8 TB. Heb nog steeds losse schijven (op twee locaties) en houdt in een excelbestand bij welke schijf wanneer is aangevuld (Eerst met Synctoy, nu met FreeFileSync, vergelijkt en vult aan wat nieuw/verwijderd is). Heb meer vertrouwen in mijn eigen kunnen dan in ondoorzichtige software die automatisch werkt. Dat zullen velen geen slim plan vinden, maar ik heb in ieder geval het gevoel dat ik de controle heb. Net als dat ik in de auto al die baanhulpmiddelen uit zet. ;)
Ashimar @Artz2 april 2024 20:06
Heb meer vertrouwen in mijn eigen kunnen dan in ondoorzichtige software die automatisch werkt. Dat zullen velen geen slim plan vinden, maar ik heb in ieder geval het gevoel dat ik de controle heb.
Ja, zo sta ik er ook in. ;-)

Natuurlijk kan en zal ik wat missen of vergeten, ik ben geen klok natuurlijk, maar het is zo het makkelijkst voor mij/ons en het belangrijkste pakken we toch wel mee. Ik las ook van iemand hier die moeite zegt te hebben met weggooien van spullen, ook qua opgeslagen dingen en dat herkennen wij dus ook. Dus meer opslag capaciteit. Ik heb net 3 dagen geleden een stapel oude Proview CD-RW schijven (UDF format) die ik als opslag aangemaakt had in 1997 en alles daarop is nog leesbaar na wel 27 jaar zonder enig probleem in de rewriter cd rom van mijn Asus G751 laptops (dateren van 2014 ) die hier nog trouw hun werk doen voor ons als desktop replacement units en waarop mijn kinderen en ik heden ten dagen nog Hogwarts legacy, Minecraft, Diablo 4 (en 3, 2 Resurrected), Fortnite, Battlefield 5 en World of Tanks spelen. Ik doe even een greep, mijn kinderen en ik zijn spelletjes gek met een hele Steam bibliotheek. Ik sta op het punt weer eens een desktop PC te bouwen, met daarin een heuse RTX 4090 Founder's Edition die ik van Nvidia zelf kon kopen voor de normale Nvidia prijs, maar hebben we dat echt nodig hier, nou nee, niet echt, maar we konden het doen en ik had wel weer eens zin zo'n PC zelf te bouwen met alle laptops in huis tegenwoordig, maar zoals je ziet, als je begint met goede kwaliteit spullen en secuur je CD-RW's opneemt en verifieert, dan gaat het allemaal verbazingweekend lang mee. Maar ik ben spontaan op een zijspoor terechtgekomen met dit verhaal, sorry.

[Reactie gewijzigd door Ashimar op 22 juli 2024 17:34]

Artz @Ashimar5 april 2024 22:58
Altijd leuk, een beetje nostalgie. ;)
johnbetonschaar @Ashimar30 maart 2024 11:33
Wat bedoel je met ‘enorme redundantie’ en waarom maak je ook nog ‘meerdere kopieën’ van je data als je toch al redundant storage gebruikt?

Het klinkt als nogal een een aparte manier om je data zeker te stellen, als je ‘gewoon’ een RAID 6 array maakt mogen er twee drives tegelijk failen zonder data verlies. Zeker als je verschillende drives van verschillende productie data gebruikt is de kans dat er drie tegelijk stuk gaan waarschijnlijk kleiner dan dat je huis afbrand of onder water loopt of de hele boel door bliksem inslag kaput is of wat dan ook. Dan lijkt me een ‘simpele’ NAS met 4 fikse HDD’s in RAID-6 + off-site cloud backup veiliger?
CH4OS @johnbetonschaar30 maart 2024 12:54
Wat bedoel je met ‘enorme redundantie’ en waarom maak je ook nog ‘meerdere kopieën’ van je data als je toch al redundant storage gebruikt?
Redundancy is géén (vorm van) back-up!

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:34]

johnbetonschaar @CH4OS30 maart 2024 13:10
Dat is wat mij betreft een beetje een semantisch verhaal, als je onder backup verstaat dat je terug kan gaan in de tijd om vorige versies van bestanden terug te halen etc heb je gelijk, maar vaak (meestal) praten mensen over backup als ‘voorkomen van data verlies’ en dan is redundantie in de praktijk eigenlijk hetzelfde. Als je een geversioneerd bestandssysteem op redundant storage gebruikt (bijvoorbeeld Time Machine of ZFS met snapshots naar een NAS in RAID met redundancy) dan heb je beiden.

Hoe dan ook ging mijn vraag aan @Ashimar er meer over of het niet onnodig ingewikkeld is om zoveel schijven en kopieën en handmatig bestandsbeheer etc te gebruiken, en of je dan niet het verkeerde risico aan het beperken bent (data verlies door een calamiteit zonder off-site storage)

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:34]

CH4OS @johnbetonschaar30 maart 2024 13:18
Redundancy is een vorm van voorkomen van dataverlies door hardware matig falen; het beschermt niet tegen onhandige gebruikers die data per ongeluk verwijderen. En dáárvoor heb je een back-up, daar kunnen dergelijke gebruikers niet (zomaar) bij.

Dus nee, redundancy en goede back-ups zijn oplossingen voor 2 totaal verschillende problemen. Wellicht heeft @Ashimar zowel onsite als offsite backups, maar dat maakt voor zijn verdere punt toch niet zoveel uit? :?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:34]

skelleniels @johnbetonschaar31 maart 2024 09:23
Wat met cryptolockers dan? Dan is ineens je redundant systeem niets meer waard als backup en besef je ineens dat het toch gewoon redundancy was.
johnbetonschaar @skelleniels31 maart 2024 15:11
Daar gebruik je dan snapshots voor of een versioned file system, en als het echt belangrijk is altijd offsite/cloud backups…

Nogmaals het ging mij er helemaal niet om dat je geen backups hoeft te maken als je redundant storage hebt, maar dat je met zoiets als een doodsimpele Synology NAS met 4 grote HDD’s met 2 drives redundancy + snapshots aan, je jezelf eigenlijk alle moeite kunt besparen van een setup met 10 HDD’s, handmatig mapjes dupliceren, ‘enorme redundantie” etc. De hele discussie over redundantie vs backup vind ik niet zo interessant eigenlijk.
Ashimar @johnbetonschaar1 april 2024 18:58
Heren, sorry, ik kijk niet elke dag naar Tweakers.net, maar ik zal proberen wat nadere uitleg te geven, voor zover nodig.

Dus @johnbetonschaar @skelleniels @CH4OS

Allereerst "redundantie"en hoe ik dat interpreteer/gebruik als begrip/woord:

Het is inderdaad een kwestie van semantiek, van hoe je er tegenaan kijkt, want voor mij is redundantie dus het hebben van dezelfde data (foto's video, spellen, teksten, pdf's, mp3 etcetera, etcetera) op meerdere exemplaren van een harddisk. Als ik 10x zo'n 18 Tb WD (met Conventional Magnetic Recording) Datacenter harddisk gebruik dan heb ik die dus omdat ik veel vertrouwen stel in Western Digital, in CMR techniek and in deze specifieke serie ("Datacenter"). Maar omdat ik mij realiseer dat er zoiets bestaat als maandagmorgen modellen en Murphy's Law, ongelukjes en gewoon pech ;-p heb ik er 10 aangeschaft waarvan er 7 min of meer dezelfde gegevens bevatten en 3 zo'n beetje dienst doen als externe drives voor laptops om meer opslag ruimte voor spellen en andere programma's te hebben middels een USB 3.0 5 Gbps verbinding.
Wat is redundantie?

Redundantie is het hebben van extra componenten of systemen die beschikbaar zijn als back-up in het geval van storingen of uitval van de primaire componenten of systemen. Het doel van redundantie is om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit van kritieke systemen te verbeteren. Door het hebben van redundante systemen vermindert de kans op uitval van kritieke systemen en verbetert de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit van deze systemen. Dit is vooral belangrijk in situaties waarbij storingen of uitval van kritieke systemen aanzienlijke financiële of operationele gevolgen hebben

.Er zijn verschillende manieren om redundantie te implementeren, afhankelijk van het type component of systeem dat bescherming nodig heeft:

Hardware; dubbele voeding of dubbele harde schrijven.
Software; back-up software of een duplicatie van de software op meerdere locaties.
Netwerk; switches met meerdere poorten.
Gegevens; RAID-opslag (Redundant Array of Independent Disks).
Geografische; back-up datacenter op een andere locatie.
Proces; meerdere identieke processoren in een enkel systeem.

Bron: https://www.at-automation...b/kennisbank/redundantie/
Dit hierboven is een geweldig artikel, dus kijk gerust even naar het complete verhaal, ik heb slechts een paar relevante stukjes geciteerd. Voor mij is dat dus: *Hardware; dubbele harde schrijven.* waarbij ik nog wat verder ga, overdreven voor de meeste mensen ongetwijffeld, door met 7 tot 10 schijven te werken.

Okay, nog wat vergeten denk ik. Ja, ik hoor veel over een NAS en over een Server en hoe ik het benader en waarom zo enzovoorts. Niet iedere Tweaker hier is werkzaam in het IT veld en niet iedere Tweaker houdt van software uitzoeken, updaten en nieuwe dingen leren. Zeker niet als je al wat ouder bet geworden. Ik had ooit Paint Shop Pro toen het freeware of shareware was (weet ik niet meer precies) en ik kon er alles wat ik wilde doen mee doen. Toe kwamen er steeds frequenter nieuwe versies om naar te upgraden en uiteindelijk werd het verkocht aan Corel. Ik ben mijn oude versie blijven gebruikken zolang dat praktisch ging, maar ik ben feitelijk afgehaakt met de moderne versies omdat het te veel werd, te gecompliceerd, te zonde van mijn tijd. Dan maar gewoon niet. Zo sta ik ook tegen over NAS. Ik heb geen zin me er in te verdiepen, ik wil geen versleutelde troep waar ik op een gegeven moment de sleutel of het wachtwoord niet meer van weet of heb, ik wil een simpel leven, waar ik gewoon een rack met 5 harde schijven daarin aanzet en via een USB 3.0 5 Gbps kabel toegang heb en het ding ook in huis kan optillen en naar een andere ruimte of laptop kan dragen om daar verder te gaan. Ja, dat kost ook tijd, maar het is simpel voor mij en het ding staat alleen aan als ik hem nodig heb, dus minder stroomverbruik ook. Ja, meer aan en uit momenten natuurlijk, maar als ik hem een dagje nodig heb, dan staat hij misschien 24 uur aan, niet voor een kwartiertje of zo. hij staat ook soms een week uit en ja, er zal wat informatie in die tijd kwijt kunnen raken, maar dat vind ik te overzien en te missen. Hoop dat dit enigszins begrijpelijk is. Het is niet jullie oplossing voor jullie situatie, maar het is dat voor die van mij. ;-)

P.S. En mocht het huis afbranden met alles erin behalve wij als bewoners, dan zijn we wel meer kwijt dan alleen die harde schijven, dus op een gegeven moment moet je ergens de grens trekken voor jezelf.

[Reactie gewijzigd door Ashimar op 22 juli 2024 17:34]

johnbetonschaar @Ashimar2 april 2024 10:40
Duidelijk, bedankt! Iedereen mag een oplossing kiezen die goed werkt voor hem/haar en dat is prima natuurlijk. Dus als je zo tevreden bent niks meer aan doen ;-)

Puur uit eigen ervaring kan ik zeggen dat een off-the-shelf Synology NAS eigenlijk doodsimpel is, en je afhankelijk van hoe je hem inricht ook totaal niet vastlegt aan Synology, je kunt hem gewoon configureren met standaard RAID indeling waardoor je de schijven in theorie zo zou kunnen overhangen in een willekeurige andere computer (hoewel de eigen Synology SHR indeling wel weer wat voordelen heeft, maar ik geloof dat je die in principe ook extern moet kunnen mounten). Een Synology account of encryptie is allemaal optioneel, en dingen als health monitoring, automatische snapshots, of zelfs automatische backup tussen twee Synology's (bijvoorbeeld tegen ransomware of per ongeluk deleten) is echt een kwestie van klik klik in de user interface (wat bijna een compleet desktop OS is kwa UI). Veel makkelijker wordt het niet ;-)
Ashimar @johnbetonschaar2 april 2024 20:12
wat bijna een compleet desktop OS is kwa UI
Kijk, dat heb ik dus allemaal niet. Je moet wel weten wat het allemaal is en daar hoef ik me dus niet in te verdiepen. Jij praat er over alsof het niets is en voor jou is het dat gelukkig dan ook, maar ik heb gelijk een reactie van "oh nee". ;-p

Ik heb hier 3 nieuw of tweedehands gekochte QNAP nassen met elk 4 bays. Ze zijn al oud, maar ik heb ze nooit in gebruik genomen. Ja, ik bouwde misschien een paar harddisken in en keek naar het verhaal over hoe je je netwerk moest inrichten en dat was het moment dat ik het bijltje er bij neergooide. Ik ben 54 jaar en ik heb in mijn tijd intel en AMD processoren overklokt, met het Bios gespeeld, geflashed, PC's zelf gebouwd en gerepareerd en ik speelde met de eerste homecomputers, waar ik (ik had een Sinclair ZX-81 en Spectrum) ook nog een geheugenuitbreiding en ander toetsenbord omheen moest bouwen, allemaal losse chipjes, maar tegenwoordig heb ik er gewoon geen zin meer in. Okay, een PC zet ik nog wel even in elkaar hoor, maar voor de rest en vooral het software verhaal, haak ik helemaal af. Grote pesthekel aan gekregen. Is dat ouderdom ? Misschien wel een beetje, maar je kunt het ook zo zien: ik reserveer mijn resterende avontuurlijkheid en jeugdigheid voor mijn vrouw en kinderen en wat zij nog doen willen en niet meer voor dit gedoe. Zo willen mijn kinderen dat ik leer rijden op een electric unicycle van King Song.... Ik moet zeggen, het gaat, net, maar het gaat. Ik knal nog net niet tegen een muur of voetganger op en de politie heeft me nog niet gezien. ;-D

[Reactie gewijzigd door Ashimar op 22 juli 2024 17:34]

johnbetonschaar @Ashimar3 april 2024 11:20
Kijk, dat heb ik dus allemaal niet. Je moet wel weten wat het allemaal is en daar hoef ik me dus niet in te verdiepen. Jij praat er over alsof het niets is en voor jou is het dat gelukkig dan ook, maar ik heb gelijk een reactie van "oh nee". ;-p
Ik bedoelde het eigenlijk als iets positiefs, dat je niet met command lines hoeft te werken of zelf packages bij elkaar hoeft te zoeken en te installeren etc, maar gewoon het apparaat uit de doos haalt, HDD's erin, starten, en vervolgens via een web browser alles kunt bedienen via een grafische user interface ;)

Ok je moet nog steeds wel enigzins weten wat je doet en wat de instellingen precies betekenen natuurlijk, maar als je 10 HDD's in een rack server kunt hangen en een SMB of NFS service kunt configureren, dan lukt een Synology NAS configureren je ook wel :Y)
Ashimar @johnbetonschaar5 april 2024 07:40
Wat is een SMB of NFS service ? Ik benader gewoon 2x 5 sets HDD's als externe drive F, G, H, I en J via een USB kabel. Ik begrijp wel een beetje wat jij bedoelt, maar ik geloof niet dat jij helemaal begreep wat ik bedoelde. Ik heb het nooit gehad over dat ik een server gebruik bijvoorbeeld. Ik bedoel echt heel simpele externe toegang met heel veel menselijk "handwerk". Dat het nou in twee mooie kastjes voor 5 stuks zit, betekent niet dat het een server is.

[Reactie gewijzigd door Ashimar op 22 juli 2024 17:34]

TMT @wim192829 maart 2024 17:40
ik heb in een oude NAS (DS411j) 3TB Toshiba schijven gehad, en die hebben 11+ jaar nonstop perfect gewerkt.
Ik laat mijn HDD's ook nooit uitvallen. Niet erg want ze hebben altijd wel iets te doen want er hangen camera's aan de NAS die regelmatig opnemen.
Lawaai lijkt me niet zo een issue in een NAS, die dingen staan toch meestal niet in de woonkamer...
dasiro @wim192829 maart 2024 18:10
die zijn dan ook niet gemaakt om in je nas onder je bed te steken
Luchtbakker @dasiro29 maart 2024 20:45
die zijn dan ook niet gemaakt om in je nas onder je bed te steken
Jouw reactie is natuurlijk met een knipoog, maar er zijn ook veel mensen in een jaren 60 woning waar je zo'n ratelende nas goed kunt horen dwars door je houten vloeren heen. Dan is het wel fijn als je een schijf hebt dat een beetje stil is.

WD schijven zijn inderdaad echt herrie schijven maar doen het wel erg goed. Toshiba, HGST en Seagate een stuk stiller, waarvan Toshiba en HGST bijna onverwoestbaar zijn imo.
johnbetonschaar @Luchtbakker30 maart 2024 11:40
WD schijven zijn inderdaad echt herrie schijven maar doen het wel erg goed. Toshiba, HGST en Seagate een stuk stiller
Ik heb in mijn NAS 3x WD Red Pro en 1x Seagate IronWolf (allemaal 12TB) en ik kan je vertellen dat de Seagate veel meer lawaai maakt dan de WD hoor. Vooral kloppende en poppende geluiden alsof er kaboutertjes met rubberen hamertjes inzitten. Zo erg zelfs dat ik er aan gedacht heb om hem terug te sturen toen ik hem erbij plaatste. Als je gaat zoeken op internet blijkt dit volkomen ‘normaal’ te zijn, en de schijf functioneert prima, dus het zal wel goed zijn. Maar dat mensen niet denken dat alle Seagate NAS drives ‘stil’ zijn want dat is dus niet zo :+
CH4OS @Luchtbakker30 maart 2024 15:24
HGST is tegenwoordig wel weer onderdeel van WD, dus die schijven verschillen tegenwoordig niet zoveel meer.
Exirion @wim192829 maart 2024 18:50
Hier ook een tweetal Toshiba 18TB als backup naast 2 maal 8TB SSD. Voor backup-capaciteit sowieso een erg betaalbare en goeie schijf :)
uiltje @Exirion29 maart 2024 22:25
In wat voor ding heb je dat gezet? Of heb je een eigen NAS gebouwd? Ik ben aan het kijken of naar een NAS of cloud only backup wil gaan.
Exirion @uiltje30 maart 2024 00:11
Dat zit in een DS923+ met 32GB. Voornamelijk in gebruik als file server, maar draait ook zaken als VM’s, Docker en Home Assistant en dergelijke.
LordLuc @wim192829 maart 2024 20:05
Hmm.
Ik gebruik nu Seagate Ironwolf 4x6TB. Met Synology SHR, effectief 15TB. Ze zijn vrij duur, dus misschien moet ik overstappen. Heb dringend ruimte nodig.
jvanhambelgium @LordLuc31 maart 2024 09:18
Dat zeg ik ook altijd tegen mezelf als m'n 4*8TB Synology weer eens op 99% staat ;-)
Het is echt moeilijk om dingen "weg te gooien" merk ik bij mezelf!
digibaro @wim192830 maart 2024 12:00
Goed om te weten. Van de Seagate Exos werd ik na aanschaf ook niet vrolijk ten op zichtte van WD Red 8 TB die ik daarvoor had. De schrijf acties van de Exos zijn in de hele kamer goed (irritant) te horen.
sircampalot @wim192830 maart 2024 12:51
-1 vanwege de link, met mogelijke affiliate.

Beter verwijs je naar de tweakers pricewatch.
TMT 29 maart 2024 17:21
hopelijk zakken de 22TB drives nu wat in prijs! Ze blijven al sinds de release rond de 400€ hangen...
Heb al een tijd 1 22TB WD ultrastar disk in mijn "nieuwe" NAS zitten, duur gekocht, maar met verwachting dat ze goedkoper worden en dat ik op termijn de 6 bays kan vullen met goedkopere disken
DennisZ88 @TMT29 maart 2024 17:56
Western heeft zelf ook geregeld kortingen! Vaak dan 30% meen ik
dasiro @TMT29 maart 2024 18:09
als je zo veel tijd er tussen hebt steken zou ik toch opletten met het soort array dat je er op zet
TMT @dasiro31 maart 2024 16:26
Ik heb gelezen dat je best HDD's van verschillende batchen en manufacturing dates koopt, anders is de kans groter dat ze allemaal rond dezelfde tijd kapot gaan.

Nuja ik heb een NAS gehad met 4 Toshiba 3TB disken die +10 jaar 24*7 gedraaid hebben zonder probleem...
dasiro @TMT31 maart 2024 22:09
Statistisch gezien klopt dat, maar in de praktijk is de kans op uitval eerder random. Als je de backblaze drive stats voor 2023 bekijkt, dan zie je dat bij veelgebruikte modellen de failure rate heel laag is over een termijn van meerdere jaren. Ik migreer m'n storage al jarenlang eerder uit plaatsgebruik dan uit noodzaak, want ik kan me zelfs niet meer herinneren welke schijf het laatst effectief gestorven is. Waarschijnlijk was het een 160GB of 200GB schijf die dagenlang op 80+ graden had gedraaid.
dasiro 29 maart 2024 18:12
mooi dat ze de dichtheid nog wat hebben kunnen opvoeren, maar een beetje meer cache zou tegenwoordig geen luxe zijn, want 2 seconden aan volle snelheid data er op droppen en hij zit vol :/
MneoreJ @dasiro29 maart 2024 19:13
Tja, maar... hoeveel meer? Als je er 10x zoveel in stopt hou je het dus welgeteld 20 seconden vol, niet echt een enorme verbetering maar wel $$$ meer (niet alleen geheugen, wat nog wel meevalt, maar ook electronica om die cache nog weg te kunnen schrijven bij power off). Als je voor zo'n product in de markt bent moet je voor een hybride oplossing gaan met een SSD als cache (ofwel native als hybrid drive, ofwel in je storageoplossing), dan heb je het niet meer over MB aan cache maar GB. Nog goedkoper is meer lokaal bufferen voor het schrijven, maar dan moet je enige uitval kunnen verdragen natuurlijk.

Punt is dat individuele schijven van dit soort uitrusten met enorme caches eigenlijk vlees noch vis is: voor simpele toepassingen boeit het niet en voor professionelere toepassingen ga je toch niet vertrouwen op de cache van een individuele schijf. Er zal dus altijd eigenlijk maar "net genoeg" op zitten.

[Reactie gewijzigd door MneoreJ op 22 juli 2024 17:34]

dasiro @MneoreJ29 maart 2024 20:50
het moet niet per sé powered cache zijn igv power loss, want in dit soort usecases zal er meestal toch een UPS beschikbaar zijn. 2GB zou al een hele boost geven, want met 4 of meer schijven heb je dan al direct een veelvoud beschikbaar afhankelijk van je array. Dan kan je vlotjes meerdere GB's dumpen zonder dat de performance instort en je niet bij overdreven prijzen uit komt. Dat was idd de reden waarom ze hybride oplossingen ontwikkeld hebben, maar de insteek is anders omdat er daar ook veelgebruikte data op de nand-storage wordt gezet.

Ik heb momenteel een Exos X16 16GB met 256MB die ook op 7200rpm spint en 261MB/s sustained transfer rate en 170/440MB/s random read/write. Als single disk merk je direct wanneer de cache vol zit en niet meer snel genoeg kan worden weggeschreven, maar aangezien ik meestal maar met bestanden van een paar GB werk is deze nog voldoende als lokale dump-schijf zonder dat die dingen kostbaardere SSD-ruimte moeten innemen.
MneoreJ @dasiro29 maart 2024 21:00
OK, maar als je toch al uitgaat van een serieuze server met UPS dan kun je daar ook serieus geheugen in proppen en de writes asynchroon via de write cache daar doen, niet? Dan maakt het niet uit dat de schijf nog even langer moet stampen voor die GB's. Ja, wel als je copy-pasta doet vanuit je file manager, maar dat tellen we hopelijk niet als serieus gebruik.
dasiro @MneoreJ29 maart 2024 21:04
niet per sé, een kleinere NAS met 2.5 of 10Gbit kan je in een MKB ook rustig op een 1500KVA steken samen met je switchen en routers bvb.
BHD294 29 maart 2024 18:22
Mooie ontwikkeling, effe dromen doe er maar 5 ;). Werd wakker van de totaal prijs ;).

[Reactie gewijzigd door BHD294 op 22 juli 2024 17:34]

LordLuc 29 maart 2024 19:26
Het lijkt veel. Maar een sophon is al gauw 100 petabytes. In hogere dimensies dat wel.
uiltje @LordLuc29 maart 2024 22:30
Da's iets te nerdy en verdient uitleg denk ik. Geen idee waar je het over hebt en ik dacht dat ik redelijk in SciFy enzo ben ingevoerd.
fenrirs @uiltje30 maart 2024 07:21
Ik dat hij deze bedoelt
https://three-body-problem.fandom.com/wiki/Sophons
uiltje 29 maart 2024 22:32
Vraag me toch af of en wanneer de SSD op price parity gaan komen. HDD grootte neemt niet meer exponentieel toe, maar SSD blijft ook een beetje steken. Voor backup vertrouw ik nog wel een beetje meer op een HDD, maar dat verschil neemt ook snel af.
Acradavos 29 maart 2024 23:13
Ik had het artikel ingediend vanwege mijn zoektocht naar twee NAS HDD's. Wat mij sowieso opviel was de max. transferrate van 287 MB/s. Stukje hoger ten opzichte van het 20 en 22TB model.
SvenVG1986 30 maart 2024 00:20
Hij staat achter met zijn update van hdd
Want western heeft al in 2022 een HDD van Western digital 26TB UltraSMR
as400 30 maart 2024 10:42
Leuk. Hoe lang duurt de resilver-tijd van een mirror voor deze capaciteit van schijf?
Dit lijkt me eerder iets voor datacenters die fysisch vol zitten en via disk capaciteit groei de aankoop van een 'ten million dollar server' willen vermijden

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