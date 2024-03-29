Linux Foundation forkt Redis na licentiewijzigingen naar Valkey met BSD-licentie

De Linux Foundation begint een fork van Redis. De databasetool stapte eerder deze maand over naar een commercieel licentiemodel, wat veel kwaad bloed zette bij ontwikkelaars. Valkey is een fork van Redis 7.2.4 en komt beschikbaar met een BSD 3-licentie.

De Linux Foundation zegt dat ze zelf een alternatief begint voor Redis, de in-memory-database. Dat is een veelgebruikte tool voor opensourceontwikkelaars, die het als database gebruiken. Redis maakte eerder deze maand bekend dat het vanaf versie 7.4 overstapt op een eigen, dubbel licentiemodel. Redis was altijd beschikbaar als BSD 3-licentie, maar zal in de toekomst alleen nog beschikbaar zijn onder de nieuwe Redis Source Available License 2.0 en de Server Side Public License. Daarmee kan de tool 'niet meer als free worden gezien', zeggen ontwikkelaars.

Valkey is een fork van versie 7.2.4 van Redis, de laatste versie die nog onder BSD 3 beschikbaar is. De afstamming wordt gesteund door onder andere Google Cloud, Amazon Web Services en Oracle. Net als Redis komt de fork beschikbaar onder een BSD 3-Clause-licentie.

De nieuwe beheerders van Valkey zeggen dat ze 'de belangrijke technologie willen blijven verbeteren' en 'een onbeperkte distributie van het project' mogelijk willen maken. Valkey komt beschikbaar voor Linux en macOS, maar ook voor OpenBSD, NetBSD en FreeBSD. De beheerders willen in de toekomst onder andere betere slot migration toevoegen, en aan de schaalbaarheid en stabiliteit van de tool werken.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 29-03-2024 16:12
40 • submitter: Elminster

29-03-2024 • 16:12

40

Submitter: Elminster

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Reacties (40)

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blabla1234 29 maart 2024 16:23
Op basis van NoSQL
Wat betekend dit? Redis is een in-memory key-value store, NoSQL is een marketing term die van alles kan betekenen. Is volgens mij in zwang geraakt toen MongoDB een paar jaar geleden populair werd, maar heeft verder niet zoveel met Redis te maken
RobertMe @blabla123429 maart 2024 16:31
NoSQL staat letterlijk daarvoor, het gebruikt geen SQL. En gezien Redis (ook) geen SQL gebruikt kun je het een NoSQL DB noemen.

Maar zoals je al aangeeft zijn er veel betere termen die specifieker passen. Key-value stores, document stores, relational database, time series database, etc, etc. En er wordt ook voldoende ge-mix-&-matched. InfluxDB is een time series database, maar zowel v1 als v3 kun je SQL tegen babbelen (wel een ander "dialect" dan ANSI SQL zoals de bekende relationele databases hebben). En anderzijds kun je de relationele SQL database PostgreSQL met zijn zeer uitgebreide JSON support ook weer prima in zetten als bv document store.

Edit:
De exacte bewoording zoals het in het artikel staat is inderdaad wel onzin. Het "is een NoSQL database", maar het is geen " database op basis van NoSQL". Want NoSQL is niks.

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 22 juli 2024 16:00]

delphium @RobertMe30 maart 2024 08:04
NoSQL staat voor "Not only SQL". Het wordt gebruikt voor zo'n beetje alle niet relationele (tabulaire) databases en is daarom ambigu, zoals jij ook al uitlegt.

Specifiek Redis wordt ook veel gebruikt als caching tool, omdat het sneller kan zijn dan disk storage caching. O.a Drupal heeft hiervoor addons.

[Reactie gewijzigd door delphium op 22 juli 2024 16:00]

RobertMe @delphium30 maart 2024 08:33
De "Not only SQL" spin is er AFAIK pas weer veel later aan gegeven. En gaat volgens mij eigenlijk weer meer over de gehele applicatie architectuur en niet alleen over de techniek van de database.
Dus dat je zelf een applicatie ontwikkeld die gebruik maakt van meerdere (type) databases en daarbij "niet alleen" SQL databases gebruikt. Maar dus bv een architectuur hebt waarbij de gegevens in een relationele database staan, maar bepaalde zaken (bv cache) in een key/value store staan, en je gegevens waarin gezocht moet kunnen worden in iets als ElasticSearch zet. Dan heb je dus 3 databases in gebruik en niet alleen (een/meerdere) SQL database(s).

Maar in het begin van de hype met bv MongoDB zag je echt dat er vaak gekozen werd om een relationele DB volledig te laten vallen en alles in MongoDB te stoppen en viel MongoDB onder de noemer "NoSQL database" omdat die dus geen SQL als "taal" gebruikt.

Toen men later tot de realisatie kwam dat je "zo nu en dan" (lees: best vaak, voor gewone business applicaties) niet zonder relationele DB kan is men gaan mix & matchen met een relationele DB met nog een of meerdere purpose build databases ernaast en is de "NoSQL" definitie aangepast naar "not only SQL".
StCreed @RobertMe1 april 2024 13:45
Ja inderdaad. Dat was hilarisch. Vooral omdat de NoSQL crowd terugviel op concepten die in de jaren 70 en 80 juist waren afgevoerd omdat ze alleen voldeden voor niche applicaties.

"History is doomed to repeat itself if you don't know it."
OverSoft @blabla123429 maart 2024 16:28
NoSQL is een naam die vaak aan databases (of data stores in welke vorm dan ook) wordt gegeven die NIET met SQL werken.

Nou is Redis in de basis niet veel meer dan een gigantische hash table in het geheugen welke je via het netwerk kan bereiken, maar technisch gezien is het dus een NoSQL database / datastore.
blabla1234 @OverSoft29 maart 2024 16:30
Maar 'op basis van NoSQL'? Een relationele database is toch ook niet 'op basis van SQL', dat is slechts de front-end. De meeste 'NoSQL' databases ondersteunen ondertussen ook gewoon SQL, dus het is zo'n nietszeggende term
OverSoft @blabla123429 maart 2024 16:34
Helemaal mee eens, NoSQL werd ooit simpelweg gebruikt voor object storage engines zoals Mongo, maar tegenwoordig wordt het overal tegenaan gegooid.
xzaz @OverSoft29 maart 2024 18:37
Een txt file met gegevens is ook een nosql database
zx9r_mario @xzaz31 maart 2024 22:06
Ik heb nog met dbase 2 onder CP/M op een MSX gewerkt. Als dat ook nosql wordt genoemd was ik mijn tijd ver vooruit }>
StCreed @zx9r_mario1 april 2024 13:46
De meeste NoSQL concepten van vandaag vallen terug op oude concepten uit de jaren 60,70 en 80. Dus... you're not wrong.
JackBol @blabla123429 maart 2024 19:01
In de goede oude tijd stond SQL synoniem aan de RDBMS, oftewel een rij-georienteerde database. NoSQL was een nieuw model om grote hoeveelheden data te query'en. Maar heeft nooit echt goed een "vakje" in mijn hoofd gevonden en er valt nu vanalles onder.
damouze @JackBol30 maart 2024 12:20
RDBMS staat voor "Relational Database Management System", niet voor "Row-based Database Management System".

Het klopt dat relationele database systemen historisch gezien vaak row-oriented zijn, maar het is heel goed mogelijk om een relationeel database systeem te bouwen op basis van column-based stores. Een oud-collega van mij ontwikkelt er al sinds enige jaren eentje.

Daarnaast hebben veel colum-based database systemen ook gewoon een SQL frontend.
milos @damouze31 maart 2024 22:16
Relationeel slaat op de relatie van de cellen in een rij.
Dus ik kan wel meegaan met rij-georiënteerd. :)
xzaz @milos1 april 2024 11:46
Maar SQL gaat juist niet alleen over rijen. Het kan met bv pivot en merge ook over tabellen gaan. Het gaat wel altijd over relaties.
StCreed @milos1 april 2024 13:47
Ugh, nee.

Relationeel slaat op de relationele algebra die de grondslag vormt voor de querytaal.
cariolive23
@JackBol1 april 2024 21:35
Rijen? Relaties bedoel je zeker. En ja, rijen kunnen aan elkaar gerelateerd zijn. Een RDBMS is een database die is gebaseerd op een relationeel model en daar zit een flinke bak wiskunde achter. Dat is ook de reden dat het al een 50 jaar meegaat, het is een degelijk framework. Vele versies van RDBMS-en spreken SQL, maar niet allemaal. Voor het framework is dat ook niet nodig.
cappie @blabla123429 maart 2024 16:32
Ik las daar overheen omdat 't voor mijn brein nergens op sloeg.. lol.. goed punt, want een marketing BS weer :)
The Zep Man
29 maart 2024 16:46
Redis heeft nogal wat pull requests in het verleden geaccepteerd. Hoe zit het met die oudere code die is bijgedragen? Mag dat zomaar omgezet worden in iets met een licentie die niet compatibel is?

De pull request om de licentie te veranderen is best wel hilarisch, maar er staan ook wat serieuze zaken in:
My contributions are made open source under the BSD license. You are not allowed to redistribute nor use them in source or binary forms without the original copyright notice and the BSD license. You must remove my contributions.
Elk bedrijf dat nieuwere versies van Redis als onderdeel heeft van een product dat gedistribueerd wordt zet zo de deur op een kier om aangeklaagd te worden. Dit gecombineerd met het bericht op de site van Linux Foundation betekent waarschijnlijk het einde van Redis.

RIP Redis. Lang leve Valkey!

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:00]

RobertMe @The Zep Man29 maart 2024 16:59
Hoe zit het met die oudere code die is bijgedragen? Mag dat zomaar omgezet worden in iets met een licentie die niet compatibel is?
Afgaande op de comments aldaar is er vanaf een bepaald moment wel een CLA (Contributor License Agreement) vereist geweest als je wilde bijdragen. Het kan natuurlijk zijn dat daar in staat dat je de eigenaar van Redis toestemming geeft om op elk moment de licentie aan te passen (nogmaals, kan, ik heb de CLA niet gelezen / opgezocht).

Contributions die gedaan zijn zonder getekende CLA kun je in ieder geval (mede afgaande op de comments) niet zomaar de licentie van aanpassen. Dan moet je echt van diegenen alsnog vragen of ze akkoord gaan met een licentie wijziging. (Wat dus niet gebeurt lijkt te zijn)
The Zep Man
@RobertMe29 maart 2024 17:05
Afgaande op de comments aldaar is er vanaf een bepaald moment wel een CLA (Contributor License Agreement) vereist geweest als je wilde bijdragen.
Volgens mij is dat pas een recente aanwinst. Dit bevestigt het. Auteur moticless heeft geaccepteerde pull requests ingediend, en zijn laatste pull request bevestigt dat hij nooit de SLA heeft ondertekend.

Verder heb ik hier en daar in de opensource community al meer reacties op CLA en op de gevolgen ervan gezien. Ik verwacht dat CLA straks gezien wordt als rode vlag die men gaat vermijden.
Contributions die gedaan zijn zonder getekende CLA kun je in ieder geval (mede afgaande op de comments) niet zomaar de licentie van aanpassen. Dan moet je echt van diegenen alsnog vragen of ze akkoord gaan met een licentie wijziging. (Wat dus niet gebeurt lijkt te zijn)
Ik ben benieuwd of een contributor die nooit een CLA had ondertekend een DMCA takedown richting GitHub zou kunnen versturen, en hoe Microsoft daarmee omgaat.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:00]

chime @The Zep Man29 maart 2024 17:28
De BSD licentie laat nogal veel toe.
The BSD License allows proprietary use and allows the software released under the license to be incorporated into proprietary products. Works based on the material may be released under a proprietary license as closed source software, allowing usual commercial usages under them.
https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses
The Zep Man
@chime29 maart 2024 17:36
De BSD licentie laat nogal veel toe.


[...]


https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses
Maar de betreffende BSD licentie staat bepaalde zaken niet toe:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Er zijn dus zaken die niet verwijderd mogen worden. En dat is precies wat men dus wel gedaan heeft met dit pull request. Zie de diff.

Ze geven in de nieuwe centrale licentievoorwaarden wel aan dat sommige code nog wel onder BSD-3 valt, maar niet welke. In individuele aangedragen en geaccepteerde broncode was de licentie inbegrepen, en die is verwijderd. Dat gaat tegen de licentie in.
Despite the shift to the dual-licensing model with Redis version 7.4 (RSALv2 or SSPLv1), portions of Redis remain available subject to the BSD-3-Clause License (BSD).
Niet zo verbazingwekkend dat de grote organisaties een fork gaan gebruiken. Welke delen van de broncode vallen nu wel onder 3-BSD en welke niet? Hierop kan je niet vertrouwen.

De nieuwe combinatie van licenties zijn in strijd met freedom 0. Redis betreft dus geen vrije software meer, noch gratis onder alle omstandigheden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:00]

kodak @The Zep Man29 maart 2024 18:02
Een licentie is een keuze in voorwaarden. Het staat niet boven de wettelijke vrijheid die de keuze geeft om een licentiemodel te kiezen. Dus kan de licentie ook niet oneindig van toepassing zijn tot iemand de licentie zelf aanpast. Er valt dus maar beperkt recht uit te halen door een specifieke licentiekeuze van de eigenaar te accepteren om bij te dragen. Andersom hoef je daarbij dan ook niet zomaar te accepteren dat je nog langer wil bijdragen als de oorspronkelijke licentie inhoudelijk zou wijzigen, of als de eigenaar voor een andere licentie kiest.

Het wijzigen van licentievorm voorkomt daarbij niet dat de code die onder de oude vorm is bijgedragen dus maar ook onder de nieuwe licentievorm valt. Het gecombineerde gebruik is niet ongewoon, juist omdat de opensource licenties het commercieel gebruik toe staan zolang men de licentie maar blijft aangeven. Grote bedrijven als Microsoft, Apple, Oracle enz passen dat al jaren toe omdat het mag, niet omdat het kan zolang niemand ze aan klaagt.
damouze @The Zep Man30 maart 2024 12:56
De maker van een softwareproduct heeft een zekere mate van vrijheid als het gaat om het veranderen van de licentie waaronder het uitgebracht wordt.

Echter, die vrijheid is niet absoluut of onbeperkt. Zoals je zelf al vermeldt kan het dus zijn dat mensen die bijdragen hebben geleverd willen dat hun bijdragen eruit verwijderd worden.

Wat evenmin mag is dat oudere versies van de software offline worden gehaald. Deze vallen immers onder de oude licentie. Dit is onlangs gebeurd bij de JasperServer software van TIBCO. Vista, de investeringsmaatschappij achterTIBCO nam onlangs ook Citrix over en heeft deze bedrijven samengevoegd onder de noemer Cloud Software Group. Het bedrijf heeft vervolgens echter alle Open Source versies van JasperServer offline gehaald, iets dat duidelijk in strijd is met de gedachte achter Open Source. Een nieuwe licentie kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast op oudere versies van de software. Dit heeft behoorlijk wat kwaad bloed gezet bij de FOSS community, wie nu de mogelijkheid op een fork is ontnomen en bij bedrijven die de (Open Source) community edition van JasperServer in-house gebruiken.
RobertMe 29 maart 2024 16:27
Daarmee kan de tool 'niet meer als gratis worden gezien',
Ik dacht dat dit een "slechte" vertaling van "free" zou zijn (de bekende "free as in beer" vs "free as in speech").
Maar het blijkt dus daadwerkelijk om "gratis" te gaan. Waarbij onder de nieuwe licentie (bv) cloud / hosting providers moeten betalen om Redis aan klanten mogen aan te bieden.

Maar ik ben niet heel bekend met de ontwikkeling van Redis. Maar ik had het idee dat het nog steeds een relatieve "one man show" is? Waarbij de die ontwikkelaar Redis bedacht heeft nog steeds veel / het meeste ontwikkeld en de verantwoordelijkheid neemt?
Afgaande op dit artikel en de grote namen die zich achter de fork scharen ben ik dan ook benieuwd hoe dat gaat lopen. Hebben deze bedrijven ook de kennis van de Redis internals etc om echt actief door te ontwikkelen? En anderzijds aan de kant van Redis dan hoeveel 3th party contributions die daar plaats zullen vinden.

Naar het verleden kijkende denk ik in ieder geval dat in dit soort gevallen een project vaak soort van gedoemd om te falen is.
Na wat gerommel binnen OpenWRT is er op een gegeven moment geforkt. Maar daarna zijn de problemen alsnog opgelost en is IIRC weer alles samen gekomen bij OpenWRT.
OpenOffice is geforkt naar LibreOffice. Ik meen omdat OpenOffice meer een commerciële kant op ging? Waarbij OpenOffice volgens mij nu puur nog door de eigenaar ontwikkeld wordt (en "verkocht") en de rest allemaal naar LibreOffice is en dat veel actiever ontwikkeld wordt door meerdere partijen.
En dan is er nog MySQL die eerst verkocht is aan Sun dat later op ging in Oracle. Op dat moment heeft de originele oprichter (die de boel zelf verkocht heeft aan Sun) de boel geforkt naar MariaDB (zijn eerste dochter heet My, de tweede Maria :p). Waarbij er in ieder geval in eerste instantie veel meer ontwikkeling bij MariaDB was mrt behoudt van de backwards compatibility met MySQL. MySQL is AFAIK wel nog steeds OSS verkrijgbaar. Maar vele Linux distros geven wel de voorkeur aan MariaDB.
elmuerte @RobertMe29 maart 2024 17:47
Maar ik ben niet heel bekend met de ontwikkeling van Redis. Maar ik had het idee dat het nog steeds een relatieve "one man show" is? Waarbij de die ontwikkelaar Redis bedacht heeft nog steeds veel / het meeste ontwikkeld en de verantwoordelijkheid neemt?
Van Wikipedia:
The project was developed and maintained by Salvatore Sanfilippo, starting in 2009. From 2015 until 2020, he led a project core team sponsored by Redis Labs. Salvatore Sanfilippo left Redis as the maintainer in 2020
En volgens mij sinds dien ook niet meer betrokken bij het Redis project.
NLxAROSA 29 maart 2024 16:42
Een open source project kopen maakt je nog geen open source bedrijf, dat blijkt maar weer.
Cergorach @NLxAROSA29 maart 2024 21:16
Ik vraag me zelfs af of ze het hebben gekocht, als ik de Wikipedia pagina zo lees, lijkt het er zelfs op alsof ze het zichzelf hebben toegeëigend...

Redis is ouder dan het bedrijf welke het nu claimt. Het was de officiële sponsor, maar ik kom nergens tegen dat ze wat hebben gekocht.

Bron:
https://en.wikipedia.org/wiki/Redis_(company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Redis
Lekkere Loempia 29 maart 2024 16:50
Redis is denk ik wel de meest gebruikte in-memory key value store tot nu toe. Gebruik het zelf ook. Zal zeker flink wat impact hebben en bij veel heroverwegen wat als key-value store in de toekomst in te zetten.

Dit is opzich niet heel raar te noemen. Zodra je als club 110 miljoen bij investeerders ophaalt en de oprichter allang vertrokken is, is de weg vrij voor het commerciële pad.

Dat zag je ook toen MySQL uiteindelijk in handen van Oracle viel. Nu is daar de nuance dat MySQL zelf nog steeds gratis is, maar stuk meer closed-source geworden. Toen kwam er een een fork door de MySQL oprichter zelf, wat uiteindelijk nu als MariaDB door het leven gaat.

Het zal denk ik ook vaker voorkomen. Zodra de commercie de overhand bij zo'n project krijgt, is daar de open-source reïncarnatie.

Wat ik wel interessant vindt, is de vraag of ook hier straks de echte oprichter, Salvatore Sanfilippo, weer door deze fork terug in de ring zal stappen.

[Reactie gewijzigd door Lekkere Loempia op 22 juli 2024 16:00]

cappie 29 maart 2024 16:31
Wat een laffe actie weer.. en ook helemaal niet nodig, ze kunnen genoeg verdienen aan support als ze het maar willen, maar nee.. in deze tijd is het de normaalste zaak van de wereld om een cashgrab te zien, zoals we hebben gezien met de overname van VMware door Broadcom waarbij de prijzen voor sommige gebruikers met meer dan 1000% omhoog gingen, maar goed.. ik gebruik Redis dagelijks, dus ben blij met Valkey.
brightvalve @cappie29 maart 2024 16:53
Is het een cashgrab? Of is het een reactie op al die cloudplatformproviders die Open Source software "misbruiken" (tussen aanhalingstekens want volgens veel licenties mag het) voor hun eigen commerciële doeleinden? (diezelfde providers die nu pal achter Valkey staan, want zo komt hun eigen business model niet in gevaar)
jaapio88 @brightvalve30 maart 2024 17:55
Ik denk dat je hier wel een heel valide punt hebt. Wanneer alle gebruikers van Redis zouden bijdragen aan het onderhoud had het bedrijf Redis mogelijk deze stap niet genomen. Opensource is niet gratis... Er is altijd iemand die er voor betaald. En als jij winst maakt met een product wat open source is, heb dan ook het lef om geld te geven aan de maintainers als die optie er is.
3dmaster 29 maart 2024 17:45
Het blijft bijzonder om te zien hoe open source projecten zichzelf de nek om draaien door meer commercieel te gaan. Altijd gevolgd door een fork.

Voorbeelden te over inmiddels.
RobertMe @3dmaster29 maart 2024 18:22
Het zijn denk ik zelden "de open source projecten" waarmee dit gebeurt. Wat je vaker ziet is dat de oprichter / bedenker de toko op een gegeven moment verkoopt, al dan niet zelf nog een functie aanhoud, en de koper op een gegeven moment zijn investeringen terug wilt zien. Dat kan of door geld voor het product te vragen, of door het zelf te verkopen. In de eerste situatie krijije wat nu gebeurt is, in het tweede geval kun je terug naar het begin (nieuwe koper wilt geld voor investering / aankoop terug zien, kan of door geld er voor te vragen of door weer te verkopen).

Het is daarbij ook niet dat dit per definitie gebeurt, en er zijn ook voldoende succesvolle open source projecten die al jaren goed "draaien" zonder echte directe commercialisering. Bv dan de Linux kernel waarbij zowel vele bedrijven code (/manuren) "sponsorren" als ook vele individuen er aan "hobbyen" (of individuen worden ingehuurd door een bedrijf om feature X of Y toe te voegen). Waarbij je bv dus aan de Linux kernel ziet dat een bedrijf als Intel of AMD uiteraard zelf veel geld/tijd (van hun eigen personeel of personeel aanneemt met als enige doel...) investeert om te zorgen dat hun eigen hardware goed werkt zodat ze dus ook weer hardware kunnen verkopen (als Intel hardware niet goed met Linux zou werken zouden er waarschijnlijk vele malen minder servers met Intel hardware verkocht worden). Maar bv dan ook bedrijven als Red Hat wiens businessmodel het is om een Linux distributie te "verkopen" met support contracten etc etc en dus baat hebben bij een goed werkend systeem.
En hetzelfde zie je bv bij PostgreSQL. Vele "forks" waarbij er voldoende zijn die zich richten op verkoop van support aan bedrijven (EnterpriseDB bv) die zelf ook weer tijd/manuren investeren in het verder ontwikken van features voor Pgsql waar dus weer alle gebruikers van profiteren. Of grote(re) bedrijven die tegen problemen (performance, ontbreken features, ...) aanlopen en een van de ontwikkelaars aanneemt (echt dienstverband) of tijdelijk inhuurt / sponsort ("ZZP") om dat probleem op te lossen wat dan weer terugvloeit naar het open source project.

En zelf doe ik er op zeer kleine schaal ook aan mee. Ben zelf programmeur. En incidenteel loop ik ook tegen bugjes aan in bv een framework of library die we gebruiken. En dan mag ik ook in de baas zijn tijd dat uitzoeken, oplossen, en code weer "upstreamen" naar het open source project. Dus mijn werkgever betaalt, op extreem kleine schaal, ook mee aan "open source".
Sp3ci3s8472 @3dmaster29 maart 2024 18:07
Aan de andere kant vind ik dat grote bedrijven (lees Amazon, Google, Microsoft, Apple etc) die gebruik maken van OSS hier ook aan bij mogen dragen. Zei het met ontwikkel uren of geld zodat OSS ontwikkelaars aan hun project kunnen blijven werken of op een andere manier.
In een aantal gevallen dragen ze al bij, maar er zijn waarschijnlijk genoeg voorbeelden te vinden waar dat niet gebeurt.

Ben het overigens niet oneens over dat het soms ook erg verkeerd kan gaan.

[Reactie gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 22 juli 2024 16:00]

brightvalve 29 maart 2024 16:49
"De afstamming wordt gesteund door onder andere Google Cloud, Amazon Web Services en Oracle"

Wat een verrassing.
wica 29 maart 2024 17:07
Redis veranderd toch elke de licentie voor als je het als SaaS dienst aanbieden en geld voor vraagt?
Ik ben niet blij met deze ontwikkeling, die al wel lang in OpenSource land gaande is.

Maar aan de andere kant, een project als Redis en de Kernel. Hebben wel sponsors nodig.
Nu heeft de kernel, denk ik wel voldoende sponsors om dit in de lucht te houden.
Maar heeft een project als Redis dit ook?
The Zep Man
@wica29 maart 2024 17:19
Maar aan de andere kant, een project als Redis en de Kernel. Hebben wel sponsors nodig.
Nu heeft de kernel, denk ik wel voldoende sponsors om dit in de lucht te houden.
Maar heeft een project als Redis dit ook?
Er is een verschil tussen sponsors hebben en commerciële uitbating van het werk van anderen.

Gezien hoe relatief makkelijk het was om Redis te forken en ontwikkeling voort te zetten, lijkt commerciële uitbating niet nodig.

Verder ben je met een investeringsronde van 100 miljoen USD niet echt meer afhankelijk van sponsors.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:00]

RobertMe @The Zep Man29 maart 2024 17:51
Verder ben je met een investeringsronde van 100 miljoen USD niet echt meer afhankelijk van sponsors.
Nja, appels en peren? Sponsoring is daadwerkelijk inkomen, een investering is geen inkomen, maar een soort van lening. Als nu 100M investering is opgehaald zullen die investeerders, liefst zo snel mogelijk, ook 100M, en nog meer, terug willen zien.

Als ze nu dus nog steeds sponsoren hebben (in geld of in code) is dat dus weer een extra inkomstenbron om later die investering van terug te betalen.

En verder kan die investering zich dus terugverdienen uit of een goed businessmodel waarbij er gewoon een inkomen wordt gegenereerd met winst en die winst naar de investeerders gaat. Of wel doordat later de investeerders de boel verkopen / nieuwe investeringsronde houden en het geld daaruit naar de (originele) investeerders gaat.

Een ding is in ieder geval zeker, met 100M aan investeringen zal er ergens 100M vandaan moeten komen in de komende jaren zodat die 100M (en extra) terug kunnen naar de investeerders.

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