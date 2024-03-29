Linux Foundation forkt Redis na licentiewijzigingen naar Valkey met BSD-licentie

De Linux Foundation begint een fork van Redis. De databasetool stapte eerder deze maand over naar een commercieel licentiemodel, wat veel kwaad bloed zette bij ontwikkelaars. Valkey is een fork van Redis 7.2.4 en komt beschikbaar met een BSD 3-licentie.

De Linux Foundation zegt dat ze zelf een alternatief begint voor Redis, de in-memory-database. Dat is een veelgebruikte tool voor opensourceontwikkelaars, die het als database gebruiken. Redis maakte eerder deze maand bekend dat het vanaf versie 7.4 overstapt op een eigen, dubbel licentiemodel. Redis was altijd beschikbaar als BSD 3-licentie, maar zal in de toekomst alleen nog beschikbaar zijn onder de nieuwe Redis Source Available License 2.0 en de Server Side Public License. Daarmee kan de tool 'niet meer als free worden gezien', zeggen ontwikkelaars.

Valkey is een fork van versie 7.2.4 van Redis, de laatste versie die nog onder BSD 3 beschikbaar is. De afstamming wordt gesteund door onder andere Google Cloud, Amazon Web Services en Oracle. Net als Redis komt de fork beschikbaar onder een BSD 3-Clause-licentie.

De nieuwe beheerders van Valkey zeggen dat ze 'de belangrijke technologie willen blijven verbeteren' en 'een onbeperkte distributie van het project' mogelijk willen maken. Valkey komt beschikbaar voor Linux en macOS, maar ook voor OpenBSD, NetBSD en FreeBSD. De beheerders willen in de toekomst onder andere betere slot migration toevoegen, en aan de schaalbaarheid en stabiliteit van de tool werken.