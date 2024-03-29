Microsoft waarschuwt dat .NET 7-ondersteuning op 14 mei stopt

Microsoft stopt op 14 mei van dit jaar met ondersteuning voor .NET 7. Het bedrijf raadt gebruikers aan naar .NET 8 te upgraden. Gebruikers zouden ook .NET 6 kunnen gebruiken, wat net als versie 8 een lts-release is. Voor Visual Studio is minimaal .NET 8 nodig.

Microsoft schrijft in een supportdocument dat het per 14 mei stopt met de officiële ondersteuning van het ontwikkelaarsplatform. Dat kwam in 2022 uit als een standard term support-release met achttien maanden ondersteuning. Op 14 mei, een Patch Tuesday, krijgt het framework nog een laatste keer beveiligingsupdates, maar daarna stoppen die. Applicaties die .NET 7 gebruiken, blijven nog werken, maar Microsoft waarschuwt dat technische ondersteuning voor die software mogelijk niet meer beschikbaar is.

Ontwikkelaars kunnen volgens Microsoft het beste overstappen op .NET 8. Dat verscheen in november vorig jaar en is een long term support-release die nog tot november 2026 upgrades krijgt. Het is in theorie ook mogelijk om over te stappen naar .NET 6, dat ook een lts-release was en nog tot november van dit jaar met beveiligingsupdates wordt ondersteund.

Microsoft zegt dat Visual Studio-gebruikers ook het best kunnen upgraden. Vanaf de juni-update voor versies 17.4 en 17.6 wordt de .NET 7-component niet meer ondersteund. Bestaande applicaties blijven wel werken, zegt het bedrijf. Voor zowel .NET 6- als .NET 8-software is het vanaf dan nodig de .NET 8-sdk te gebruiken.