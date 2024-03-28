System76 brengt vernieuwde Linux-laptop Oryx Pro met 24-core i9-14900HX uit

System76 brengt een vernieuwde versie van de Oryx Pro uit, voorzien van een Intel Core i9-14900HX. De overige specificaties van de laptop blijven hetzelfde. De instapversie heeft een adviesprijs van net geen 2000 dollar en wordt begin april geleverd. Er is geen europrijs bekend.

De System76 Oryx Pro is een high-end laptop met een 16"-scherm die voortaan beschikt over de i9-14900HX met 24 cores, namelijk 8 prestatiecores en 16 E-cores, en 32 threads. De processor heeft een maximale klokfrequentie van 5,8GHz. De cpu heeft een stroomverbruik van tussen de 55 en 157 watt. Tot voor kort werd de Oryx Pro met een i9-13900H geleverd.

Standaard installeert het merk zijn eigen Linux-port Pop!_OS maar er is ook de optie om voor Ubuntu te kiezen. Verder levert System76 het systeem met eigen opensourcefirmware genaamd Open Firmware en Open EC Firmware.

Verdere specificaties van de Oryx Pro blijven hetzelfde. Zo zit er standaard een 16"-scherm met een verversingssnelheid van 165Hz in de laptop gebouwd. Klanten kunnen kiezen uit laptopvarianten van de RTX 4050, 4060 en 4070. De laptop heeft tenminste 16GB DDR5-geheugen met een 4800MHz-frequentie, maar klanten kunnen tot 96GB DDR-5600-ram aanschaffen. In de maximale geheugenconfiguratie ondersteunt de Oryx Pro voortaan meer en sneller geheugen dan voorheen. Er is standaard een 500GB-M.2-ssd ingebouwd.

System76 Oryx Pro
Bron: System76

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 28-03-2024 20:41
84 • submitter: TheVivaldi

28-03-2024 • 20:41

84

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (84)

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spnw 28 maart 2024 21:10
Iemand ervaring met een systeem van hun naar Nederland krijgen? (Heffingen, verzenden, garantie etc)?
Teun! @spnw28 maart 2024 21:16
Helaas geen antwoord voor je, ben zelf ook wel benieuwd (zowel S76 als Framework eigenlijk)
Damic @Teun!28 maart 2024 21:56
Framework shipt via de EU, dus dat is al opgelost en komt normaal geen extra taxen bij. Als je een pre-order plaatst krijg je zelf te zien hoeveel van het geld btw is
Vhxrsion @Damic28 maart 2024 22:27
Ik heb een Framework 16 ge-preordered met 7840HS, 7700S en bijna maxed out alles, totaal rond 2300 all-in. ( SSD en RAM haal ik apart, die zijn een extra 200 euro ). Maar op basis van de 2300 alleen bij Framework zelf zit er bijna 400 euro belastingen in.
Teun! @Vhxrsion28 maart 2024 22:33
Zoo die prijzen staan me echt wel wat minder aan moet ik zeggen. Gelukkig zijn er ook goedkopere opties (en ik snap dat sommige features gewoon extra geld kosten) als ik lagere requirements heb. Heb op het moment een Lenovo met 11th gen, 32gb ram, 1tb ssd, 4k scherm, wat voor mij op dit moment genoeg bied. Was in de aanbieding voor 750 euro ofzo afgelooen jaar, dat is meer mijn prijs range (helaas :p)
Vhxrsion @Teun!28 maart 2024 22:47
Je betaalt zeker een premium voor een Framework, maar moet wel zeggen dat je niet snel aan dezelfde prijs zal komen, ik heb wel echt alle toeters en bellen erbij gehaald. De FW13, zelfs met de 7840U CPU is al een stuk goedkoper en is in principe hetzelfde.

Maar ik vind het persoonlijk wel waard, simpelweg omdat alles in de laptop customizable, vervangbaar, modular en upgradable is en omdat ik ook wel de right to repair movement wil steunen hiermee. Als de batterij over een paar jaar vergaat heb ik binnen 5 minuten al een splinternieuwe erin, als er een betere scherm komt kan ik die ook verwisselen, als mijn laptop oud word en er nieuwe CPUs uit komen kan ik gewoon alleen de moederbord vervangen en dan heb ik als het ware weer een recente laptop qua specs.

Steeds meer "normale" laptops nemen ook wat Apple doet als voorbeeld en solderen de ram en SSD vast zodat je zelfs die simpele dingen niet kunt vervangen, wat heel jammer is.

En dan heb ik het nog niet eens over Apple zelf, 8GB ram meer is 230 euro, 512GB opslag meer is ook 230 euro. Alleen al voor een Macbook Air 15 met 16GB ram en een 1TB SSD betaal je 2300 euro, voor 200 euro meer heb je een Framework 16 met alle toeters en bellen met 32GB ram en een 2TB SSD.
Teun! @Vhxrsion29 maart 2024 00:13
Voor mij is dit het nog niet waard (gebruik mijn laptop eigenlijk alleen als terminal/webbrowser), ik heb er zelf even eentje samengesteld en dit kwam op 1600-1800 euro uit (afhankelijk van de schermgrootte) en daar moet nog een SSD(2x) en RAM bij. Dat gezegd hebbende ben ik zeker enthusiast over het zelf kunnen repareren en of onderhouden van machines, en zo min mogelijk afhankelijk zijn van derde partijen.

Ik heb ook niet erg op alle vastgesoldeerde/ingebakken in soc SSDs, RAM, etc en heb daar met deze laptop voor zover mogelijk ook rekening mee gehouden (16 gb gesoldeerd, 16gb vervangbaar, zeker niet ideaal maar een soort middle ground).

De prijzen van apple ga ik het niet eens over hebben, dat is borderline afpersing wat mij betreft (net als bij sommige telefoons).

[Reactie gewijzigd door Teun! op 22 juli 2024 17:00]

Vhxrsion @Teun!29 maart 2024 01:59
In dat geval snap ik het wel. 1000+ euro voor een laptop om alleen te gebruiken om wat te browsen is het niet waard, een laptop van 200 euro zal in principe hetzelfde doen en nog voldoende ook.

En dat is zeker ook waar. SOC / MOC chips zijn wel leuk en snel, maar extreem gelimiteerd. Met de Framework zou je er nog een beetje omheen kunnen spelen als Framework bijvoorbeeld een moederbord zou maken met een Snapdragon X Elite met verschillende configuraties, maar zelfs dat al is echt niet ideaal.

Een laptop die je tenminste een beetje kunt upgraden is zeker wel nice en inderdaad een mooie middle ground op een lager budget. De Framework is gewoon eenmaal niet goedkoop.

En telefoons ja, snap niet waarom mensen telefoons halen van boven de 500 euro. Ik heb een tweedehands iPhone 12 die ik destijds had gehaald voor 250 euro en die doet het nog perfect, en het doet wat een telefoon moet doen, bellen, appen, wat dingen plannen en wat videos kijken.
bzzzt @Vhxrsion29 maart 2024 10:28
En telefoons ja, snap niet waarom mensen telefoons halen van boven de 500 euro. Ik heb een tweedehands iPhone 12
Je beseft je hopelijk wel dat iemand die telefoon ooit nieuw gekocht moet hebben om te zorgen dat er later tweedehands aanbod is?
Vhxrsion @bzzzt29 maart 2024 11:39
Ja, maar zelfs nieuw heb je voor rond de 500 of minder al een uitstekende telefoon. Ik heb het ook een beetje over mensen die een iPhone 15 Pro Max halen met zoveel opslag mogelijk om dan precies hetzelfde te doen als wat ik doe met mijn telefoon.
bzzzt @Vhxrsion29 maart 2024 14:02
Als je er geen gebruik van maakt is het misschien zonde, maar dat soort klanten betalen naar verhouding meer aan ontwikkelkosten mee waardoor er ook goedkopere telefoons mogelijk zijn...

iPhone pro heeft ook een significant betere camera die voor sommige mensen de meerprijs waard is. Als je een high end camera naast je telefoon uit kan sparen is het nog voordelig ook ;)
Sp3ci3s8472 @Teun!28 maart 2024 23:27
Het gezeur wat ik ondertussen met een aantal Dell laptops heb gehad (XPS en Alienware), vind ik dit de meerprijs wel waard. Ipv dat alles op het moederbord is gesoldeerd is wat betekent dat een reparatie altijd inhoud dat het hele moederbord wordt vervangen.
Voordeel van de Framework laptop is dat je hem kan upgraden en als er iets kapot is buiten de garantie je niet meteen de sjaak bent gezien je heel makkelijk dingen kan vervangen.

Zelf heb ik er een besteld, ben erg benieuwd; ook geheugen, nvme ssd zelf besteld en daarnaast ook nog een Intel wifi kaart gezien deze betere driver ondersteuning heeft onder Linux.
mtoneman @Sp3ci3s847229 maart 2024 09:16
Tip: Probeer bij de AMD framework eerst de bijgeleverde wifi kaart. Bij mij werkt die zonder problemen (Arch Linux), de driver zit gewoon in de kernel. De nvme is inderdaad een stuk goedkoper als je die los besteld, heb ik ook gedaan.
Sp3ci3s8472 @mtoneman29 maart 2024 12:44
Ik weet nog niet wat ik er precies op ga zetten. Op mijn eigen machine draai ik EndeavourOS (Arch). Alleen wil ik deze ook voor werk gebruiken, dus zat ik eerder aan Xubuntu, PopOS of Nix te denken.
Die lopen vaak met drivers iets meer achter.
Kan denk ik geen kwaad om de AMD wifi chip te proberen; heb alleen de Intel al een maand liggen xD.

Moet overigens wel zeggen dat ik altijd dacht dat er meer voor Ubuntu werd gedaan; maar de AUR is wel erg goed vergeleken met andere community repos.

[Reactie gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 22 juli 2024 17:00]

Teun! @Damic28 maart 2024 22:30
Nice dank u wel voor de reactie.
HSG @Damic28 maart 2024 23:15
Taxen?
Vhxrsion @Teun!28 maart 2024 22:31
Ik heb een Framework 16 ge-preordered met 7840HS, 7700S en bijna maxed out alles, totaal rond 2300 all-in. ( SSD en RAM haal ik apart, die zijn een extra 200 euro ). Maar op basis van de 2300 alleen bij Framework zelf zit er bijna 400 euro belastingen in.

Verzenden is gratis bij aankoop van een laptop. Bij aankoop van losse onderdelen zal verzenden 12 euro kosten. Garantie gaat via Framework natuurlijk en je krijgt in de EU 2 jaar garantie, in de VS maar 1.
TheVivaldi @spnw29 maart 2024 11:52
Aantal jaar geleden een keer een System76-laptop gehad en toen moest ik €53 betalen aan de pakketbezorger. Garantie nooit aanspraak op hoeven te maken.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:00]

massareal @spnw29 maart 2024 16:22
stukje van hun website;
All returns and repairs do not cover physical damage to the system. For warranty repairs, we will charge a fee to replace any damaged components, including scratched LCDs, case pieces, and liquid damage, even if otherwise covered under our warranty.

Shipping is not covered for any returns, international warranty repairs, or out-of-warranty domestic repairs. Any COD charges, customs, or taxes that are attempted to be billed to us will be charged to the account, and subtracted from return costs if returning. If an in-warranty repair becomes an out-of-warranty repair, we will also collect shipping charges.

[Reactie gewijzigd door massareal op 22 juli 2024 17:00]

SirLenncelot @spnw29 maart 2024 07:06
https://www.tuxedocomputers.com/index.php

Volgens mij zijn deze laptops allemaal op dezelfde basis gemaakt.
TheVivaldi @SirLenncelot29 maart 2024 11:50
Nee, want System76 bouwt ze deels zelf en deels op basis van Clevo. Tuxedo bouwt voornamelijk op basis van TongFang.
Sme4gle @spnw29 maart 2024 10:32
Garantie is prima, ik heb zelf een Gazelle van de zaak. Heffingen zijn wel minder nice bij het verzenden ja.
Bij de aanschaf is er over de laptop een importheffing betaald (logisch). En helaas bij het heen en weer verzenden voor de garantie is dit weer gebeurt. Dit hebben wij proberen te verhalen op System 76 zonder success.
Left 28 maart 2024 20:54
Kan iemand me uitleggen wat je hebt aan een cpu die tot 157 Watt gebruikt in een laptop? Dat krijg je toch nooit gekoeld? Dus dan zit je uiteindelijk met een op papier snelle cpu die voortdurend gethrottled wordt.
satya @Left28 maart 2024 21:51
Het probleem van die snelle laptops is dat ze down gaan throttelen als het te warm wordt. Wel eens stukken gelezen van developpers die oudere lenovo's gebruiken met CPU's die dat niet doen en het compileren van software uiteindelijk sneler uitvoeren. Is wel een jaar of twee terug dat ik dat las.

Ik heb zelf een i9/gen 11 met zestien cores in HT en die wil soms wel eens warm worden.
DMZ @satya28 maart 2024 21:55
Ze kunnen gewoon dikkere laptops maken, maar neee, alles moet dun zijn, ook al heb je zo'n bakbeest erin zitten.
Vhxrsion @DMZ28 maart 2024 22:35
Met top end specs heb ik liever een dikkere laptop met weinig geluid die niet al te warm word dan iets duns die mijn hand verbrand op de keyboard en fans laat draaien op 8000rpm met een hoge pitch.

Maarja, met top end specs zou ik sowieso al liever een desktop hebben dan een laptop, maar dat is niet waar we het over hebben.
DMZ @Vhxrsion28 maart 2024 22:48
Soms is een dikke laptop gewoon een betere keuze dan een desktop, voornamelijk bij het meenemen naar andere plekken. GamePCs zijn gewoon niet altijd handig.
Vhxrsion @DMZ28 maart 2024 23:02
Ook waar. Er zijn zeker situaties waar je een laptop zult nemen over een desktop, maar ik persoonlijk zou liever gewoon een desktop hebben als het neer komt op top end specs.

Maarja, liever een dikke laptop voor een lekker stille en koele laptop, al ziet het er niet even mooi uit als een dunnere.
The Zep Man
@DMZ29 maart 2024 06:51
In veel van die situaties zou een remote sessie naar een krachtiger systeen een betere oplossing zijn. Denk bijvoorbeeld aan herhaaldelijk lokaal intensief compileren. Als je dat op een notebook doet en die wordt te warm, dan ben je niet efficiënt bezig.
Marve79 @The Zep Man29 maart 2024 09:01
Inderdaad, kun je beter een AWS instance opspinnen. Naar mijn idee is een laptop vooral geschikt voor wat frontend werk. Office apps, internet etc. En zware processen draai je lekker elders.

De tijd dat je VMware Workstation op je laptop had draaien met een hele lab omgeving bestaande uit 5 VM's is toch allang voorbij lijkt mij.
bzzzt @Marve7929 maart 2024 10:26
Klopt, tegenwoordig spinnen we lokaal hele Kubernetes clusters op ;)
Xfade @DMZ29 maart 2024 15:37
Maar wie wil een laptop van >5 cm dik.
DMZ @Xfade29 maart 2024 21:25
Iemand die 'm als mobiele desktopvervanger gebruikt.
DeTeraarist @Left28 maart 2024 21:09
Daar hebben ze die laptopstandaards met extra koeling voor uitgevonden.
Jan Onderwater @DeTeraarist28 maart 2024 21:22
En oordoppen
TheVivaldi @Jan Onderwater29 maart 2024 11:48
Mensen moeten gewoon niet zo klagen. Net als mensen die klagen over Cherry Blue of een vergelijkbare switch. Zó hard is het niet.
Mortov Molotov @Jan Onderwater29 maart 2024 11:31
🤣🤣👍
DieMitchell @Left29 maart 2024 09:00
Mijn 150w gpu blijft toch echt rond de 80 graden in mijn legion 5 pro
Dus wattage zal het niet echt aan liggen
Xfade @DieMitchell29 maart 2024 15:38
Dit is erg offtopic, maar hoe warm word het GPU geheugen bij de Legion ? Lager of hoger dan de GPU zelf ?
DieMitchell @Xfade29 maart 2024 21:11
Hoger
Gpu geheugen word standaard warmer als de gpu zelf
Gpu geheugen mag ook een stuk warmer worden als de gpu zelf
koen! @Left29 maart 2024 09:35
korte sprints?
Sinester @Left29 maart 2024 11:10
Daarom zie je ook vaak dat zulke processoren in een gelimiteerde behuising ook gewoon trager kunnen zijn als andere processoren die lager in klasse zitten.. puur omdat die niet throttlen
Roel1966 28 maart 2024 23:16
Misschien onterrecht wat ik schrijf omdat ik verder geen ervaring met Linux heb maar Linux is toch juist ideaal voor de lichte en oudere systemen. Snap daarom die combinatie eigenlijk niet van Linux op een high-end laptop, lijkt mij eigenlijk een beetje geldverspilling eerlijk gezegd. Kan mij namelijk niet voorstellen dat je er veel baat bij zal hebben omdat Linux op zich al een licht OS is en weinig nodig heeft.

Maar misschien zullen er ook binnen Linux toepassingen zijn die wel dankbaar gebruik kunnen maken van een high-end cpu.
Vhxrsion @Roel196629 maart 2024 02:26
Linux is helemaal niet bedoeld voor lichte, oudere systemen.

Tenminste, Linux is lichter, dat betekent dat het zeker oudere systemen weer kan laten voelen als nieuw, maar dat is het punt van Linux niet, het punt van Linux is privacy en control. Jij hebt volledige controle over jouw systeem, je kan doen wat je wilt, veranderen wat je wilt, je systeem instellen hoe je wilt en alles is open source wat betekent dat Microsoft niet met je mee zit te kijken.

Linux kan praktisch gezien ( bijna ) alles wat Windows kan, het enige wat het tot de dag vandaag niet kan is games spelen met kernel level anti-cheats vanwege privacy redeneringen, er is geen reden dat een anti-cheat kernel level access nodig heeft op je PC.

Ik zou eigenlijk iedereen Linux aanraden, behalve als je specifiek games wilt spelen met kernel level anti-cheats. Je kan vrij makkelijk beginnen op een distro als Linux Mint, het is een hele simpele distro die elke nieuweling zal kunnen navigeren zonder moeite. SomeOrdinaryGamers maakt hele goeie videos over Linux.
Justice @Vhxrsion29 maart 2024 05:20
Het punt van Linux was een alternatief voor Unix aanbrengen. Tegenwoordig zijn er distributies voor privacy en control maar ook voor oude systemen. En een boel andere redenen.
dvanmaanen @Vhxrsion29 maart 2024 11:30
De meeste, ganbare distro's gebruiken out of the box wel meer stroom dan Windows. Dit is belangrijk voor laptop gebruikers. Wel even het vermelden waard.
Accretion @dvanmaanen29 maart 2024 11:58
Maar met het aanpassen van het e.e.a qua settings (wat System76 hopelijk al voor je gedaan heeft) heb je juist de kans dat je minder stroom gebruikt?
dvanmaanen @Accretion11 april 2024 07:07
Het komt vooral door de open source hardware drivers die minder effectief zijn dan de drivers van fabrikanten zoals Intel. Fabrikanten zijn er meestal niet happig op om hun broncode te openbaren wat met concurrentie te maken zal hebben. Wij Linux gebruikers moeten het dus hebben van de goodwill van vrijwilligers om er toch iets moois van te maken. Maar dat kost dus wel meer stroom. En dat scheelt ook best wel wat.
Roel1966 @Vhxrsion29 maart 2024 20:01
Linux is helemaal niet bedoeld voor lichte, oudere systemen.
Nou dat was volgens mij toch wel eigenlijk het doel van Linux dat het OS veel minder eiste van een systeem dan b.v. Windows.
Vhxrsion @Roel196629 maart 2024 20:09
Wel waar, het is zeker lichter en dat is belangrijk, maar dat is niet waarom Linux gemaakt was. Het was gemaakt om de maker zelf ( en ook andere mensen ) de optie te geven van een OS zonder limiet, waarin jij alle controle hebt waarin alles zo veel mogelijk gratis en open source. Dat het licht is is gewoon een pluspunt.
Roel1966 @Vhxrsion29 maart 2024 20:15
Ah nee zo bedoel je, open source, dat ben ik wel met je eens ja.
claesto @Roel196628 maart 2024 23:33
Development doeleinden? Virtualisatie omgeving(en)? CAD/3D toepassing, wetenschappelijke doeleinden, etc. Opties genoeg voor een krachtige machine en toch Linux als OS.
Roel1966 @claesto28 maart 2024 23:46
Oke, ja eerlijk gezegd geen idee ervan wat tegenwoordig allemaal kan met Linux.
asing @Roel196629 maart 2024 00:16
De Steamdeck draait Linux. Dat moet je een aardig idee geven hoe het staat met gaming op Linux. Het grootste issue op dit moment is denk ik wel de anti-cheat. Of eigenlijk, het gebrek eraan en het gebrek aan motivatie vanuit de game ontwikkelaars om het mogelijk te maken.

Als je wilt weten wat voor applicaties er allemaal zijn zonder dat je ergens Linux op moet installeren, kijk eens op Flathub.org. Alles wat je daar ziet staan kan je op elke Linux distro zetten die Flatpaks ondersteunt. Ja ook de Steamdeck :) .
TheVivaldi @asing29 maart 2024 11:55
En dat is nog maar een deel van de software, want niet alles staat op Flathub.
Roel1966 @asing29 maart 2024 19:50
Ik ben zelf totaal niet thuis in de hele gamewereld dus laat staan dat ik wist dat nu ook Linux meer en meer ondersteund word. Maar oke dan kan ik mij wel een beetje voorstellen dat een high-end cpu en videokaart zich wel kan lonen.
dmantione
@Roel196628 maart 2024 23:22
Wat dacht je van een zwaar spel? Dat heeft wel wat voordelen vanwege het lagere geheugengebruik, snellere I/O en minder achtergrondtaken, maar onder de systeemeisen van het spel kom je echt niet uit.
Roel1966 @dmantione28 maart 2024 23:26
Dacht eigenlijk dat vele spellen nog steeds niet echt werken onder Linux.
dmantione
@Roel196628 maart 2024 23:46
Klinkt alsof je in het verleden bent blijven hangen.
Roel1966 @dmantione28 maart 2024 23:51
Ha o ja, zou heel goed kunnen want dat is al lang geleden dat ik met Linux eens gestoeid heb. Maar des te meer wel een rede om toch weer eens met Linux te gaan stoeien als ik dat zo lees.
TheVivaldi @Roel196629 maart 2024 11:54
Blijkbaar niet, want als je nog steeds denkt dat je anno 2024 moet “stoeien” met Linux, dan ga je er al met een gestrekt been in.
Roel1966 @TheVivaldi29 maart 2024 20:14
Nu ja, ik ben al geen 'standaad' Windows gebruiker en zet graag alles een beetje naar mijn eigen hand, wat dus ook inhoud dat ik dieper in Linux zal moeten gaan duiken.
Jerra @Roel196629 maart 2024 02:41
De zwaarste programma's ter wereld draaien sowieso buuten linux/windows/macOs maar op een eigen OS

Maar verder is Linux waarschijnlijk juist het meest gebruikte high-end high-performance OS in gebruik qua applicaties.

Het is boven al juist een van de meest inzetbare OS'en voor bijvoorbeeld cpu's met heel veel cores, laat staan multi-cpu oplossingen
Zwelgje @Roel196629 maart 2024 09:38
De meesten van de snelste computers (supercomputers) draaien onder Linux

https://www.stackscale.co...ful-supercomputers-linux/

Linux is echt heavy highend, geen hobbybob os voor op een laptop uit 2010 (al kan het natuurlijk prima)
jbhc @Roel196629 maart 2024 08:56
Want op linux heb je alleen command line text editors?
ultimasnake 29 maart 2024 08:04
Kan iemand mij uitleggen wat dit een ‘linux laptop’ maakt? Behalve de meegeleverde installatie dan, want je kan toch eigenlijk Linux op iedere laptop knallen? (Of eigenlijk op iedere aardappel of hoger)

Of wordt dat tegenwoordig bemoeilijkt door Microsoft, of zijn drivers nu niet altijd meer beschikbaar etc?
bluewarlord @ultimasnake29 maart 2024 08:55
Een Linux laptop zorgt ervoor dat alle hardware ook in Linux ondersteund wordt. Tevens zullen ze er typisch ook voor zorgen dat de benodigde firmware updates via Linux gedaan kunnen worden.
TheVivaldi @bluewarlord29 maart 2024 11:56
Plus de garantie en ondersteuning. Wie zegt dat Asus (willekeurig voorbeeld) garantie en ondersteuning gaat geven als je Linux op een Windows-laptop knalt?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:00]

josipbroz 28 maart 2024 21:10
Volgens, mij heb je zelf een antwoord gegeven op je eigen vraag :).
Vergeet niet dat die prestatie cores en e-cores in day to day werk heel erg veel uitmaken.

Wil je er op gamen dan gelt dat voor al die gaming laptops en dus ben je toe aan een desktop ;)
dss58 @josipbroz28 maart 2024 22:09
ik wil niet anders dan een dikke desktop, al dat gepiel op een fleptop ... :)
machiel 28 maart 2024 21:30
Werkt de big little van Intel inmiddels fatsoenlijk op Linux?
MornixRS 29 maart 2024 10:58
Ondanks mijn grote sympathie voor System76 kun je qua prijs/prestatie toch echt veel beter een willekeurige Windows laptop nemen en daar zelf een versie van Linux opzetten. Want strikt genomen is het enige voordeel wat je hebt de belettering van de Super toets.
Accretion @MornixRS29 maart 2024 11:55
System76 draagt de zorg voor Linux compatible drivers/hardware, het feit dat je geen Windows licentie nodig hebt maakt het iets gunstiger; maar ja de prijs is hoger dus prijs/prestatie lager.

Als je een random Windows laptop koopt, is het jouw probleem om te zorgen dat het met Linux werkt.
En ja, dat valt tegenwoordig gelukkig wel mee.
MornixRS @Accretion29 maart 2024 13:39
Klopt daarom had ik het ook over prijs/prestatie. Ik zou het er niet voor over hebben in elk geval omdat ik weinig tot geen slechte ervaringen hebben met de installatie van Linux op laptops. Het is vaak een kwestie van vooraf je huiswerk doen. Los daarvan zie ik dat System76 net als Apple best hoge meerprijzen heeft voor geheugen en opslag. Dát heeft niks te maken met "zorg dragen voor".
Accretion @MornixRS29 maart 2024 14:14
Los daarvan zie ik dat System76 net als Apple best hoge meerprijzen heeft voor geheugen en opslag.
Als je gelijk zou hebben, zou je best een punt hebben.
Maar als ik de prijzen zo even vergelijk, valt dat wel mee.
Daarnaast zal bij System76 het geheugen ook door de gebruiker te vervangen zijn, bij Apple niet.

System76:
500GB->1TB: 55$
500GB->2TB: 99$
Best respectabele prijzen voor M.2 PCIe 4.0, <100eu/TB, en het is fijn dat ze de optie bieden.

Apple:
500GB->1TB: € 230,00
500GB->2TB: € 690,00
^ Pure oplichting...

En ja, je betaalt wat meer om 'Linux ondersteuning' te krijgen, maar ik ben er eigenlijk wel van gecharmeerd dat ze een optie geven voor 'ondersteunde' Linux apparaten (en ondersteuning kost nu eenmaal geld).
Ergens is het wel jammer dat ze relatief 'plastic fantastic' Clevo laptops verkopen, maar als je die netjes gebruikt; kunnen ze ook lang mee gaan.
MornixRS @Accretion29 maart 2024 14:28
Dan krijg jij andere prijzen voorgeschoteld. Als ik configureer is het $89 voor 1 Tb, $199 voor 2 TB en $425 voor 4TB. En dat is enkel voor de OS drive voor de 2e drive mag je er nog eens $75 bij optellen. Ik zei ook niet dat de prijzen gelijk waren aan Apple maar dat ze net als Apple aan de hoge kant zijn. Daarmee bedoelde ik impliciet vergeleken met gewone winkelprijs en zelf plaatsen. Ben dus wel benieuwd waarom we allebei verschillende meerprijzen zien.
Accretion @MornixRS29 maart 2024 18:32
Ik heb het over 500GB naar 1 of 2TB upgrades.

Maar jouw prijzen zijn ruwweg alsnog $100/TB, wat niet heel gek is tegenover >€230/TB.

Waarbij je bij het laatste ook nieteens de keuze kan maken om het zelf te upgraden.
MornixRS @Accretion2 april 2024 11:28
Dit zijn de prijzen die ik zie en ik kan ook alles kiezen. Gemiddeld zijn die prijzen twee keer zo duur als zelf doen. Dus mijn punt staat gewoon.
Accretion @MornixRS2 april 2024 12:01
$89 voor 1 Tb, $199 voor 2 TB
Gemiddeld zijn die prijzen twee keer zo duur als zelf doen.
Een 1TB Kingston NV2, welke in de pricewatch de goedkoopste PCIe4 SSD is, is met €60,- niet de helft van $89.

Daarnaast; ja, ze moeten meer voorraad aanleggen en kunnen ze niet de laptops met geheugen/SSD voorgeconfigureerd/geinstalleerd op de plank leggen; waardoor ze minder kunnen in het vooruit/efficient kunnen werken.

En, het is optioneel:
- Je wordt niet verplicht om extra geheugen te nemen, je mag alsnog je SSD zelf vervangen, daar hebben ze zelfs instructies voor.
- Veel webshops bieden niet eens de optie om vooraf extra geheugen te installeren.
- Bij Apple heb je niet eens de mogelijkheid om een andere SSD te installeren (gesoldeerd geheugen).

Als je dat allemaal meetelt, valt het wel mee hoe hoog de meerprijs is m.b.t. de SSD.

I.i.g ben ik het niet eens met: 'net als Apple aan de hoge kant zijn' / 'best hoge meerprijs'.
De factor verhoging die Apple rekent is aanzienlijk meer (en niet optioneel, gezien gesoldeerd)
De meerprijs is relatief gezien nog wel schappelijk en 'net als' impliceert dat het vergelijkbaar is.

Maar dat is mijn mening, je hoeft het er niet mee eens te zijn natuurlijk :)
MornixRS @Accretion2 april 2024 12:32
Het is een meerprijs he voor de stap van 512 naar 1 TB. Je betaalt die 89 euro dus voor 512 meer! Verder laat je voor het gemak de prijzen die ik noem bij 2 TB en 4 TB buiten beschouwing. Net zoals die extra meerprijs van €75 voor een 2e sdd. Dus ja in één ding geef ik je gelijk: we verschillen van mening.
Hellboy! 29 maart 2024 07:27
Het zijn vaak Clevo barebones.
Ik heb er 1 van skikk. 100% Linux compatibel.
Accretion @Hellboy!29 maart 2024 11:52
Het toetsenbord ziet er i.i.g exact hetzelfde uit als die in mijn 'BTO' (andere leverancier van Clevo laptops).
msf1971 29 maart 2024 13:41
Aantal weken geleden heb SKIKK laptop gekocht met i9 13900HX processor met 4060 videokaart. Tot heden heb nooit last gehad met cpu warmte die varieert tussen 49°C en 51°C.....wanneer als echt nodig zijn kan ik altijd externe waterkoeling aansluiten, deze optie heeft laptop wel, ben zeer tevreden met laptop.
rookie no. 1 29 maart 2024 22:00
Respect voor zo'n kleine speler op de pc/laptop markt met eigen (open) firmware en dan ook nog met een eigen Linux distributie. En ze hebben best mooie pc's. De laptops vind ik persoonlijk wat minder mooi, maar wel prima specs. Toetsenbord serie is ook fantastisch.

Hoop dat ze lang blijven bestaan en vooral dat ze opschieten met levering vanuit de EU. Het is nu bijna onbetaalbaar om hun spullen uit de US te krijgen. Betaal je zo €100 voor transport e.d. als je hun toetsenbord besteld. Tsja...

Volgende pc wordt een System76. Eerst nog mijn reguliere AMD systeem op maken ;)

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