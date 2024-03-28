System76 brengt vernieuwde Linux-laptop Oryx Pro met 24-core i9-14900HX uit

System76 brengt een vernieuwde versie van de Oryx Pro uit, voorzien van een Intel Core i9-14900HX. De overige specificaties van de laptop blijven hetzelfde. De instapversie heeft een adviesprijs van net geen 2000 dollar en wordt begin april geleverd. Er is geen europrijs bekend.

De System76 Oryx Pro is een high-end laptop met een 16"-scherm die voortaan beschikt over de i9-14900HX met 24 cores, namelijk 8 prestatiecores en 16 E-cores, en 32 threads. De processor heeft een maximale klokfrequentie van 5,8GHz. De cpu heeft een stroomverbruik van tussen de 55 en 157 watt. Tot voor kort werd de Oryx Pro met een i9-13900H geleverd.

Standaard installeert het merk zijn eigen Linux-port Pop!_OS maar er is ook de optie om voor Ubuntu te kiezen. Verder levert System76 het systeem met eigen opensourcefirmware genaamd Open Firmware en Open EC Firmware.

Verdere specificaties van de Oryx Pro blijven hetzelfde. Zo zit er standaard een 16"-scherm met een verversingssnelheid van 165Hz in de laptop gebouwd. Klanten kunnen kiezen uit laptopvarianten van de RTX 4050, 4060 en 4070. De laptop heeft tenminste 16GB DDR5-geheugen met een 4800MHz-frequentie, maar klanten kunnen tot 96GB DDR-5600-ram aanschaffen. In de maximale geheugenconfiguratie ondersteunt de Oryx Pro voortaan meer en sneller geheugen dan voorheen. Er is standaard een 500GB-M.2-ssd ingebouwd.