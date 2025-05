System76 introduceert Linux-mini-pc met opensourcefirmware op basis van coreboot

System76 komt met een nieuwe versie van zijn Meerkat-mini-pc. De pc krijgt een specbump naar een Intel Meteor Lake-chip. Het is daarnaast de eerste mini-pc van System76 met opensourcefirmware op basis van coreboot. Het systeem komt beschikbaar vanaf 799 dollar.

De vernieuwde System76 Meerkat wordt vanaf nu geleverd met een Intel Core Ultra 5 125H of Core Ultra 7 155H-cpu, die zijn gebaseerd op de Meteor Lake-architectuur uit 2023. De voorgaande versie werd nog geleverd met Raptor Lake-chips uit 2022. Daarmee heeft de mini-pc echter nog steeds een ietwat verouderde Intel-cpu; inmiddels zijn er ook nieuwere Arrow Lake- en Lunar Lake-processors op de markt.

De nieuwe Meerkat krijgt ook DDR5-geheugen in plaats van DDR4 en beschikt dankzij de nieuwe Intel-processor ook over een betere Arc Alchemist-igpu. System76 voorziet de pc ditmaal ook standaard van twee 2,5Gbit/s-ethernetpoorten; voorheen was dat een optionele upgrade. De mini-pc beschikt verder over drie USB-A-poorten, twee USB-C-poorten met DisplayPort-ondersteuning, twee HDMI 2.1-aansluitingen en een 3,5mm-jack. De stroomvoorziening gebeurt via een DC-aansluiting aan de achterkant; System76 levert een 90W- of 120W-adapter mee, afhankelijk van de gekozen cpu.

Daarnaast voorziet System76 zijn mini-pc voor het eerst van opensourcefirmware. Het bedrijf baseert die op het UEFI-alternatief coreboot, wat onder andere moet zorgen voor kortere opstarttijden. Coreboot legt naar eigen zeggen ook de nadruk op goede beveiliging en zo min mogelijk gesloten 'blobs' in de code. Tweakers hield eerder een interview met de oprichter van coreboot over de geschiedenis van het opensourceproject.

System76 heeft de firmware van de nieuwe Meerkat-mini-pc al gedeeld op zijn GitHub-repository. De fabrikant bracht eerder al Linux-laptops uit met dergelijke open firmware, maar het is voor het eerst het bedrijf een mini-pc van coreboot voorziet.

Net als andere System76-systemen, kan de Meerkat geleverd worden met verschillende Linux-distributies. Gebruikers kunnen kiezen voor Ubuntu-release 22.04 LTS of 24.04 LTS, of voor System76's eigen distro Pop_OS 22.04 LTS, die overigens nog steeds gebaseerd is op de Gnome-desktopomgeving, en dus niet op System76's eigen Cosmic-DE.

De mini-pc komt per direct beschikbaar vanaf 799 dollar. Voor dat geld levert de fabrikant een versie met Core Ultra 5 125H-cpu, 16GB DDR5-5600-geheugen en een 500GB-ssd met PCIe 4.0-interface. Een versie met Core Ultra 7 145H kost 250 dollar extra.