Netbeheerders introduceren postcodecheck voor capaciteit van lokale stroomnet

De netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben een tool uitgebracht waarmee gebruikers kunnen controleren of hun lokale elektriciteitsnet nog voldoende capaciteit heeft. De tool toont mogelijke wachttijden voor nieuwe aansluitingen of verzwaringen.

De stroomnetchecker is per direct beschikbaar via de websites van de drie netbeheerders, schrijft Netbeheer Nederland. Via een postcodecheck krijgen huishoudens en kleine ondernemers direct inzicht in de ruimte op het stroomnet in hun wijk. De tool laat daarmee zien of de kans bestaat of bewoners of ondernemers mogelijk langer moeten wachten op het aanleggen van een nieuwe aansluiting of het verzwaren van een bestaande. De checks zijn beschikbaar bij Enexis, Liander en Stedin.

De introductie van de stroomnetchecker volgt volgens Netbeheer Nederland op een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar de netbeheerders waarschuwden voor toenemende doorlooptijden bij aanpassingen aan het laagspanningsnet. Door de bouw van nieuwe woningen en de snelle groei van woningen met zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen bereikt het distributienet in steeds meer wijken zijn maximale capaciteit. In sommige gevallen kan het daardoor voorkomen dat de lokale infrastructuur moet worden uitgebreid voordat bestaande aansluitingen kunnen worden verzwaard.

Tegelijkertijd schrijft Netbeheer Nederland dat er 'in de meeste gevallen' ruimte op het net is. De netbeheerder realiseert de nieuwe of verzwaarde aansluiting dan 'zo snel mogelijk'. In andere gevallen moeten huishoudens en kleine ondernemers langer wachten. De postcodetool laat gebruikers zien of de kans bestaat dat ze dergelijke langere wachttijden kunnen verwachten. De postcodechecker moet gebruikers daarmee 'helpen om weloverwogen keuzes te maken bij hun verbouw- of verduurzamingsplannen'.

Update, 29 januari - De links naar de postcodecheckers zijn toegevoegd aan het artikel, met dank aan tweaker Bart.